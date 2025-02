Conozca mitos y realidad sobre los préstamos

En un entorno financiero con tanta información confusa y contradictoria, es normal que las personas sientan inseguridad al considerar un préstamo. Para resolver las preguntas más frecuentes, Ofelia Pallete, gerente de Producto y Desarrollo Comercial en Alfin Banco, aborda cinco mitos y realidades que es importante considerar al tomar decisiones financieras.

Mito 1: Los préstamos siempre te hunden en deudas.

Realidad: Los préstamos no siempre son negativos. Usados correctamente, pueden ser una herramienta valiosa para alcanzar las metas financieras como la compra de una vivienda, financiar estudios o consolidar deudas. Es esencial evaluar cuidadosamente tus necesidades, comparar opciones y optar por préstamos con tasas de interés competitivas y plazos que se adapten a tu situación. Con un manejo responsable, los préstamos pueden ser una solución efectiva para gestionar tus finanzas de manera eficiente.

Mito 2: Los préstamos siempre tienen tasas de interés altas.

Realidad: Las tasas de interés varían según el tipo de préstamo, tu perfil crediticio y la entidad financiera. Con un buen historial crediticio y una investigación adecuada, puedes acceder a préstamos con tasas competitivas y accesibles.

Mito 3: Pedir un préstamo es un signo de fracaso financiero.

Realidad: Solicitar un préstamo no significa que tus finanzas estén en crisis. A veces, surgen situaciones imprevistas donde un préstamo es una herramienta útil para afrontar desafíos. La clave está en solicitar con prudencia y tener un plan claro para devolver el dinero. Un préstamo bien gestionado puede ser una solución temporal sin afectar tu estabilidad financiera a largo plazo.

Mito 4: Si no tengo un empleo fijo, no puedo obtener un préstamo.

Realidad: Aunque tener un empleo estable puede aumentar tus posibilidades de obtener un préstamo, no es el único factor que las entidades que otorgan financiamiento consideran. Fuentes de ingresos adicionales, como alquileres o ganancias por inversiones, también pueden ser tomadas en cuenta. Lo esencial es demostrar que tienes la capacidad de asumir y pagar el préstamo responsablemente.

Mito 5: Los préstamos tienen cobros ocultos.

Realidad: Siempre hay que revisar la información de todo lo que firmamos o aceptamos, en el caso de los préstamos, las condiciones están especificadas en el contrato. Se indica la tasa de interés, monto de la cuota, monto del seguro de desgravamen y el plazo de pago. Todos estos puntos se deben tomar en cuenta a la hora de elegir la institución financiera para solicitar el préstamo.

