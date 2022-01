Yuval Yakubov, un desarrollador de software canadiense y Willy García, un actual auditor peruano, tuvieron la visión de llevar al metaverso a la querida y popular llama en sus diferentes versiones (punk, elegante y con onda) cada una con una personalidad distinta y con una historia que contar. Se han generado 5100 llamas bajo el nombre de LlamaPunkz totalmente únicas en la plataforma de Immutable X, una solución en 2do grado para la plataforma de Ethereum con una inversión de 20 mil dólares para todo el desarrollo. Al proyecto se suma también el publicista peruano Piero Sáenz como encargado del marketing y creatividad para así tener una propuesta sólida y de valor en el mundo virtual.

Yakubov comenta “En setiembre hicimos un viaje por 3 semanas a Perú y viajamos por Lima, Cusco, Arequipa y Puno. Vi muchas llamas, honestamente las encuentro criaturas adorables. En Cusco compramos de un artista callejero una pintura de una llama con una pipa y fue así que decidimos que queríamos llevar un trabajo semejante a nuestro NFT. Queremos celebrar las riquezas que ofrece el territorio peruano al generar una comunidad que respalde el proyecto y conozca más sobre este maravilloso país. Esta es la razón fundamental por la que queremos donar el 10% de nuestras ganancias a una caridad peruana”.

¿Qué es NFT?

La industria de los NFTs o bienes no fungibles va en aumento y es que en el último trimestre del 2021 se registró un movimiento de 10,700 millones de dólares. Un NFT se puede asociar a una obra de arte única en el mundo, que se puede reproducir, pero nunca tendrá el valor de la pieza original donde su precio estará en relación a lo que la sociedad quiera darle. Se determina como un bien no fungible porque no se consume con el uso, no se modifica ni se puede reemplazar por otro igual.

El dueño que invierta en un NFT se convierte en propietario del código que sostiene esa figura (esta puede ser de cualquier temática). A su costo siempre habría que sumarle un precio de comisión que cobran las plataformas de compra y venta además de los costos del uso de sus plataformas, lo cual lo convierte en un bien digital “de lujo” donde los precios mínimos promedios rondan los $400 - $500. Sin embargo, Yuval y Willy buscan con LlamaPunkz democratizar la adquisición de estos productos digitales al llegar con un precio muy por debajo sin perder la calidad de la pieza.

LlamaPunkz en el mercado

Las llamas estarán disponibles en la plataforma de compra y venta “Immutable X” donde trabaja un equipo real que certifica cada uno de los perfiles en línea evitando estafas y cobros adicionales como comisiones y regalías. Ya se han logrado vender más de 400 llamas a $120 en una reciente exitosa preventa a los más interesados en el proyecto y se espera la venta pública este 21 de enero del 2022. No cabe duda que muchos querrán obtener estas originales criaturas y serán ellos los que obtengan los mayores beneficios en el tiempo puesto que el equipo está próximo a lanzar un juego para los dueños de estos NFTs que los ayudará a incrementar sus ganancias.

