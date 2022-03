Se sabe que la transformación digital en el sector financiero ha ingresado con propuestas atractivas para todos los usuarios. No obstante, el cambio de divisas a través de una página web o una app puede generar desconfianza ya sea al público empresarial o particular. Sin embargo, ¿salir con el dinero a la vía pública no resulta más peligroso? Sería cuestión de evaluar los factores de riesgo que asume el cambista (o casa de cambio física) y el usuario en una ciudad donde la inseguridad ciudadana es el pan de cada día.

Es por ello que Javier Pineda, CEO de Billex, plataforma digital peruana que -a través de un fideicomiso- conecta a personas y empresas para comprar y vender dólares, revela los mitos más comunes sobre realizar operaciones de cambio de divisas y las verdades detrás de cada uno de ellos.

MITO #1: “No es seguro, no encuentro garantía que me llegue el dinero”

VERDAD: Las fintech de cambios de divisas que trabajan aliadas a entidades financieras como bancos y obtengan una suscripción con un fideicomiso, como el caso de Billex, evita al 100% que el dinero se pueda perder durante la transacción.

MITO #2: “Demora mucho más que una casa de cambio tradicional”

VERDAD: La propuesta de muchas fintech dedicadas al cambio de divisas es realizar la transacción en minutos, Billex por ejemplo, lo realiza en un margen de 30 minutos inclusive a cuentas en otros bancos.

MITO #3: “Cobran costos adicionales al tipo de cambio”

VERDAD: El tipo de cambio negociado es el costo final que se deberá asumir, no deben existir cargos adicionales a la operación.

MITO #4: “No tienen un precio competitivo”

VERDAD: Todas las fintech de cambios de divisas compiten con un tipo de cambio competitivo que puede ser muy similar o mejor a la de un cambista o casa de cambio física.

MITO #5: “No recibes una atención personalizada”

VERDAD: El servicio al cliente no se deja a un lado en este tipo de negocio. Por el contrario, es trabajo del día a día fidelizar a la mayor cantidad de clientes para que siempre piensen en regresar y exista una frecuencia segura en las operaciones. Es por ello que, la atención uno a uno fue uno de los gatilladores más importantes para el crecimiento de Billex.

VIDEO SUGERIDO

Perú21TV recorrió los colegios de la periferia de Lima, y encontró serias deficiencias en el inicio de clases. El Estado no pagó el servicio de agua de 213 colegios públicos a nivel nacional, según Sunass. La Defensoría del Pueblo alertó que 24 colegios públicos de Lima se encontraban en situación crítica.