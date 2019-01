Conoce por qué debes tributar y cuáles son las implicancias de no hacerlo

En diciembre del 2018, los Ingresos Tributarios del Gobierno Central ascendieron a S/8,907 millones, cifra que representó una disminución real de 10,6%, reflejando un descenso de S/843 millones con relación al mismo mes del año anterior informó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).



Ante esta creciente problemática para la recaudación de tributos, así como el aumento de la informalidad, los especialistas en tributación, César Luna Victoria y Alfredo Gildemeister, explicaron a Perú21, sobre los conceptos y las medidas que se deben tomar en la tributación.



¿Cuál es la diferencia de tributo, impuesto, tasa y contribución?

- César Luna Victoria: El tributo es el género y los demás son especies de tributos que se clasifican en impuestos tasas y tributos. El primero financia el presupuesto general, mientras que la tasa se refiere al uso directo del estado y la contribución, al pago por un servicio potencial, se reciba o no.



- Alfredo Gildemeister : El tributo es una obligación de dar una suma de dinero o en especies con miras al bien común de la sociedad civil. En cuanto a los demás, están plasmados en el código tributario. El impuesto, es una clase de tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en favor del contribuyente por parte del estado. La contribución tiene como hecho imponible beneficios derivados de la realización de las obras públicas y actividades estatales y la tasa consiste en una prestación efectiva por parte del estado de un servicio público interiorizado en el contribuyente.

¿Para qué sirven los tributos?

- AG: El fin de toda tributación a nivel mundial es el bien común de la sociedad civil. Es decir, que el gobierno o el estado use los recursos que se recaudan a través de la SUNAT para ser destinados al bien común.



¿Por qué los peruanos no pagan tributos?

- CL: El Perú, es un país donde la riqueza es desigual, poca gente paga impuestos porque poca gente tiene riqueza. Asimismo, una parte grande de la informalidad tiene origen criminal como el narcotráfico, la tala de árboles, la minería ilegal e informal o el contrabando. Entonces para abordar la informalidad tributaria primero se debe abordar la informalidad económica. La cual financia una cantidad de actividades que en apariencia no son criminales pero que son anexadas por este dinero, es así como se obtiene mucho dinero en la economía financiado por la informalidad.



- AG: La base de contribuyentes es reducida. La informalidad es enorme en el Perú y sigue creciendo por cómo tenemos el sistema tributario actualmente y esto se debe al sistema legal. Por ejemplo en el Impuesto a la Renta (IR), las personas naturales deben deducir como gasto 7 unidades impositivas tributarias (UIT) al año. Así como una escala supuestamente progresiva de tasas ridículas que pasaron de ser 3 a 5 tipos.

¿Qué planes debe aplicar el gobierno ante este problema?

- CL: Lo primero que se tiene que hacer para atacar la informalidad es pensar en programas alternativos de empleo, en actividades económicas donde tiene que haber una política pública donde se asuma que atacar va a suponer la eliminación de puestos de trabajo que se alimenta de la informalidad. Lo segundo es que tenemos un tema de competitividad, gran parte de las microempresas no son competitivas, y al no serlo no tienen excedentes para pagar el impuesto.



- AG: Lo que tiene que hacerse es una reforma legal. El sistema de tasas debe ser progresiva, como era antes en el Perú y como lo es en todos los países del mundo que va desde 0% hasta 30%. En cuanto a conceptos se debería deducir los gastos con sustento y factura.

¿Qué opina de los planes de gobierno para impulsar a las medianas y pequeñas empresas (Mypes) a la formalidad?

- CL: Hay un problema, primero por un lado bajo el argumento de simplificar las normas tributarias y hacer el trabajo o el costo tributario menos honeroso. El estado crea regímenes especiales para las medianas empresas, como una suerte de tránsito para que se formalicen, el problema es que esto dura toda la vida. Los incentivos tienen que ser amnistías de años anteriores para que se formalicen.



¿Cuál es el tributo que menos se recolecta?

- CL: A nivel nacional solo hay dos impuestos grandes: Impuesto a la Renta (IR) e Impuesto General a las Ventas (IGV). De los dos impuestos hay una gran discusión entre cuál de los dos debiera financiar el presupuesto, y normalmente el impuesto que debiera financiar es el impuesto a la renta pero como hay una gran informalidad, el IGV empieza a tener mayor peso.



¿Cuánto afecta la evasión y elusión tributaria a la recaudación fiscal?

- CL: Mucho, no solamente en moneda. Hay actividades criminales que insertan un dinero a la economía que la contamina y eso alienta a actividades dependientes de las acciones criminales que perse no son criminales pero que como el origen es un dinero ilegal e ilícito no pueden formalizar.



- AG: La evasión es fuerte, es un delito, es aquella persona que engaña al Estado, ocultando ingresos y creando gasto o exoneraciones que no existen. La elusión es la simulación para pagar menos o no pagar.

¿Se fiscaliza tanto a las empresas formales que incentiva a las empresas informales a que no puedan convertirse en formales?

- AG: Por supuesto, es más fácil de fiscalizar, detectar, se les exprime. El Estado debería sancionar a los informales poco a poco o rengancharlos para no ser duro.