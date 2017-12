Este 2017 ha estado marcado por ser un año poco estable en la economía. En muchos casos, las empresas han reducido su personal y esto ha llevado que un grupo de personas busque un nuevo rumbo en el aspecto laboral.

Es aquí cuando muchos optan por emprender e independizarse. Son muchas las personas que deciden invertir el capital que han recibido como liquidación de su antiguos empleos.

A continuación hacemos una lista de los rubros que resultaron más atractivos para aquellos emprendedores que se aventuraron con el negocio propio.

Food Trucks

Desde hace algunos años el sector de los food trucks ha ido creciendo en nuestro país. 'Las carretillas' modernas se volvieron atractivas para aquellos emprendedores que incursionaron en el sector de la comida pero que querían mayor movilidad.

Un plus en este sector es que si en un lugar no hay clientes, siempre puedes ir a otro lado, lo que no pasa en los restaurantes donde debes encontrar un local ubicado en una zona estratégica para tener éxito.

En la capital y, ahora, en provincia se puede ver como poco a poco los food trucks recorren la ciudad.

Conoce un poco más sobre este rubro AQUI

Cerveza artesanal

El paladar de los peruanos cada vez es más exigente y eso no solo es para la comida sino también para la bebida. Es así que la cerveza artesanal se abrió paso en nuestro país, acostumbrado por muchos años al producto comercial.

Si bien aún son pocas las empresas de cerveza artesanal, ahora estas marcas se pueden encontrar en supermercado y son accesibles al público aunque se diferencian por tener un precio ligeramente superior.

En este rurbo se puede empezar desde cero, un ejemplo de ello es La Candelaria. Conoce su caso de éxito AQUÍ

Alimentos saludables

El 2017 se habló mucho de la alimentación saludable debido a la polémica por el etiquetado y también por el origen de los productos, esto impulsó que muchas personas optaran por un cambio en el estilo de vida y buscaran algo más orgánico.

Es así que el rubro tuvo un gran crecimiento y aún hay espacio de sobra para crecer. Un caso de éxito que ha destacado fue Café Fit, conoce más sobre ellos AQUI.

Administración de viviendas

Este rubro crece conforme se construyen más edificios. Las empresas de este sector se encargan desde la organización de pagos hasta la limpieza y así alivian las preocupaciones de los habitantes.

Esto hace que ya no hay junta de inquilinos y que las decisiones sobre el edificio o condominio se puedan llevar a cabo de manera ágil y fácil,

Algunas empresas que destacan son Vecinos360, Adminpro, AESI, entre otros.

Oficinas coworking

Son muchas las personas que buscan un espacio donde puedan trabajar pero no necesariamente tienen el presupuesto para alquilar o comprar una oficina. Es ahí donde la visión de algunos emprendedores ha dado frutos, por ellos las oficinas co working se han convertido en un éxito.

Empresas como Insider Co Working, Ubicua, Go work, entre otros son un éxito en la capital.

Centros de entrenamientos

Estos lugares han tenido un repunte en la demanda debido a la movida de la vida saludables y mayor actividad física que está presente en nuestra sociedad.

Desde centros de entrenamientos hasta gimnasios boutique, los emprendimientos en este rubro han incrementado. Sí quieres saber más de este sector, puedes leer el caso de éxito de M2

Barber shops

El acicalamiento no es solo para la mujeres y eso lo ha demostrado el gran número de barber shops que hay en la ciudad. La demanda por un servicio especializado para hombres crece día a día, por ello no dudes en emprender en el sector.

Es así que lugares como Lima 32, Cupper's 65 Barbershop, The Barber Company, entre otros han logrado conquistar el mercado donde se

Productoras de eventos

Desde matrimonios hasta cumpleaños, siempre hay algo por celebrar. Es por ello que las productoras de eventos siempre tienen trabajo. Lo vital en este sector es saber construir una base de clientes y para lograr ello es indispensable que los clientes queden encantados con el servicio.

¿Quieres incursionar en el rubro? Conoce el caso de éxito de Fun Club, AQUÍ.

Confección de ropa

En nuestro país tenemos el mejor algodón del mundo por ello nos sorprende que muchos emprendedores incursionen en el sector de confección a pesar de la competencia que enfrentan como grandes retailers y conglomerados low cost.

Casos destacables como el de Yol Fashion son dignos de admirar si es que se busca al sector.

Restaurantes

Somos un país que se caracteriza por su rica comida: desde la criolla hasta la fusión, la sazón peruana siempre destaca ya sea en el Perú o en el extranjero.

Como se ha dicho en anteriores ocasiones, muchos de los casos de éxito remarcan que en este sector el servicio al cliente, la innovación y el sabor serán determinantes para la notoriedad y el renombre que el negocio pueda alcanzar.

¿Buscas seguir un ejemplo? El caso de éxito de Sansushito te inspirará. Léelo AQUÍ.