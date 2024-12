Congreso promulga ley que establece régimen especial del impuesto a la renta

El Congreso publicó la Ley Nº 32201, la cual establece un régimen excepcional del impuesto a la renta para promover la formalización de la economía y ampliación de la base tributaria de contribuyentes respecto de rentas no declaradas al 31 de diciembre de 2022.

En ese sentido, la norma estipula que busca la "ampliación de la base tributaria de contribuyentes domiciliados en el país que decidan declarar o repatriar e invertir en el Perú sus rentas no declaradas, a efectos de regularizar sus obligaciones tributarias generadas hasta el 31 de diciembre de 2022".

Para ello, se establece que el nuevo régimen excepcional "es aplicable a las rentas gravadas con el impuesto a la renta que no hubieran sido declaradas o cuyo impuesto correspondiente no hubiera sido objeto de retención o pago al fisco". Asimismo, señala que "es aplicable a cualquier incremento patrimonial no justificado que dichos contribuyentes puedan tener hasta la fecha indicada".

¿Quiénes podrán acogerse a la norma?

La ley indica que a este régimen excepcional podrán acogerse "las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades conyugales que optaron por tributar como tales, que en cualquier ejercicio gravable anterior al 2023, hubieran tenido la condición de domiciliados en el país".

Asimismo, establece que no podrán acogerse a esta norma "el dinero, bienes o derechos que representen renta no declarada que al 31 de diciembre de 2022 se hayan encontrado en países o jurisdicciones catalogadas por el Grupo de Acción Financiera como de Alto Riesgo o No Cooperantes". Además, tampoco podrán Las personas naturales que al momento del acogimiento cuenten con sentencia condenatorias.

Por último señala que "con el acogimiento al régimen excepcional se entenderán cumplidas todas las

obligaciones tributarias del impuesto a la renta correspondientes a las rentas no declaradas". Además, indica que "la Sunat no podrá determinar obligación tributaria vinculada con dichas rentas referidas al impuesto a la renta, ni determinar infracciones ni aplicar sanciones, así como tampoco cobrar intereses moratorios ni aplicar el Índice de Precios al Consumidor devengados, vinculados a dichas rentas".

La norma ha sido firmada por el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, así como el la vicepresidenta del Parlamento, Patricia Juárez.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO