Con 90 votos a favor, 14 en contra, y 9 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó este jueves el dictamen de los Proyectos de Ley 714-2021 y 2148-2021, con texto sustitutorio, que establece la reducción de 18% a 8% el pago por Impuesto General a las Ventas ( IGV ) de manera temporal a las micro y pequeñas empresas (mypes) de los rubros de restaurantes, hoteles, alojamientos turísticos, servicios de catering y concesionarios de alimentos.

Esta iniciativa denominada “8% del IGV para rescatar el empleo” quedó exonerada de segunda instancia con 76 votos a favor.

Según la autógrafa, el fin es apoyar la reactivación económica de este segmento económico empresarial, que ha sufrido un fuerte impacto como consecuencia de la pandemia del COVID-19, y busca “viabilizar la supervivencia y evitar el cierre de estas actividades”.

Actualmente las empresas de estos sectores, al igual que el resto de actividades económicas, están afectos al 18% de IGV, pero con la tasa especial será de 8% desde el mes siguiente de su promulgación hasta el 31 de diciembre de 2024.

Los beneficiarios serán para las mypes que tengan como características ser personas naturales o jurídicas perceptoras de rentas de la actividad empresarial y que la actividad principal esté relacionada a los restaurantes, hoteles y alojamientos, cuyos ingresos por ventas o prestación de servicios de dichas actividades representen por lo menos el 70% de sus ingresos, se especifica en el texto sustitutorio.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Economía, Silvia Monteza, expresó que de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el 85% de la informalidad se registra en la actividad de restaurantes y el no brindar beneficios a las empresas que vienen haciendo un esfuerzo por mantenerse dentro de la formalidad podría significar su paso a la informalidad.

Además, indicó que, con estadística del Ministerio de la Producción de 2019 al 2020, la cantidad de empresas de servicio se redujo en un 26.65% en el rubro en referencia, es decir, un total de 981,935 de las cuales el 43.3% pertenecen al Registro Único Simplificado y el 96.4% son microempresas.

El Ejecutivo tendrá 15 días para revisar el proyecto aprobado y decidir si la promulga o la observa.

MEF en contra

Hace unos días, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) rechazó los proyectos de ley, para la reducción temporal del Impuesto General a las Ventas (IGV) de 18% al 8% de los restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos.

Consideró que una tasa reducida del IGV distorsiona y dificulta su aplicación, hace más complicado el sistema tributario (al generar tres regímenes adicionales) e incentiva el “enanismo” empresarial y la informalidad.

“La mayoría de empresas que son restaurantes y hoteles no son contribuyentes del IGV. Según estadísticas de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) en el 2021 existía 114,000 contribuyentes en esos rubros, pero más del 50% estaban registrados en el RUS, régimen que no está afecto y no paga IGV”, sostuvo el MEF en su cuenta de Twitter oficial.

Añadió que la mayoría de restaurantes y hoteles tienen como clientes a la población local y no a turistas. Y a la fecha vendrían registrando niveles de facturación similares a los de prepandemia, lo que indicaría una recuperación del sector.

VIDEO RECOMENDADO

El alza de precios de los productos de la canasta básica familiar ha llevado al Poder Ejecutivo a anunciar una subvención económica.