El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) celebrará, los próximos 1 y 2 de junio en Punta Cana (República Dominicana), la quinta edición de su Congreso bajo el título ‘Innovación y oportunidades en tiempos de incertidumbre’. Un evento, que por primera vez se celebra fuera de España, y en el que los presidentes de compañías líderes, familias empresarias de Iberoamérica y líderes institucionales pondrán el foco en los retos y las oportunidades a los que se enfrenta Iberoamérica después del enorme impacto en la región de la crisis del Covid-19.

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, inaugurará el encuentro en el que los empresarios peruanos Eduardo Hochschild Beeck, presidente Ejecutivo de Hochschild Mining PLC y Diego de la Torre, presidente del Directorio en La Viga serán ponentes y analizarán la actualidad económica, comercial, empresarial e inversora en la región.

Este encuentro, que en palabras de la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, “tiene como finalidad el hacer más Iberoamérica, desarrollando a las empresas que, con su crecimiento, sus inversiones, su innovación, y la creación de nuevas oportunidades, están generando riqueza y mejores empleos”, se desarrollará durante las dos jornadas en el Punta Cana Resort & Club. Un acontecimiento que contará con de asistencia presencial de numerosos líderes empresariales y la participación de importantes representantes institucionales de la región.

La importancia capital que tiene la innovación, la digitalización y la tecnología para impulsar un crecimiento sostenido y sostenible en Iberoamérica, y la trascendencia y oportunidades que generan los nuevos modelos de negocio serán los ejes centrales del evento. Los paneles examinarán los escenarios de futuro a los que se enfrenta Iberoamérica, incorporando temas de debate como la creación de valor para las personas, que más que nunca están en el punto de vista de las empresas; los nuevos retos en el sector tecnología; las energías renovables y las infraestructuras sostenibles; la minería responsable, el futuro del turismo, los desafíos del emprendimiento, el avance en las políticas de igualdad de género, raza y diversidad, y las nuevas tendencias empresariales. Muchas de esas propuestas se concretarán en las Mesas de Negocio, encuentros ejecutivos temáticos que se celebrará a puerta cerrada, con la máxima confidencialidad, con el propósito de fomentar el conocimiento mutuo, impulsar las sinergias y abrir nuevas oportunidades empresariales.

En la noche del 31 de mayo CEAPI dará la bienvenida a los asistentes con un cóctel cena. Seguidamente, durante las jornadas del 1 y 2 de junio se desarrollarán las mesas de debate. El 1 de junio, se homenajeará a los galardonados con el Premio Enrique V. Iglesias de este año, distinción que ha recaído en el colombiano Jaime Gilinski, presidente de Grupo Gilinski y Rebeca Grynspan, secretaria general UNCTAD. El 2 de junio, se reconocerá el rol clave de las empresarias bajo el lema ‘Mujer, Empresa y Liderazgo’. El 3 de junio los asistentes podrán disfrutar de un torneo de golf y el sábado 4 se harán visitas guiadas a la Fundación Punta Cana y a la Reserva Ecológica Ojos Indígenas.

Presencia de grandes líderes empresariales e institucionales

Dentro del ámbito institucional, serán muchas las figuras que compartan espacio con los líderes empresariales. Luis Abinader, presidente de la República Dominicana; Víctor Bisonó, ministro dominicano de Industria, Comercio y Mypimes; José María Aznar, expresidente del Gobierno de España y presidente Fundación FAES; Ana Botella, exalcaldesa de Madrid y presidenta ejecutiva de la Fundación Integra; Rebeca Grynspan, secretaria general de UNCTAD; Enrique V. Iglesias, presidente de honor de CEAPI; Andrés Allamand, secretario general de SEGIB; Gema Sacristán, directora general de negocios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Francesc Boya, secretario general para el Reto Demográfico de España, entre otros.

Además de los ponentes peruanos el evento contará con conferenciantes de toda Iberoamérica como Jaime Gilinski, presidente del Grupo Gilinski (CO); Giannina Fasanelli Cavallazzi, presidenta de Family Office Simoniz Latam (CO); Simón Borrero, CEO y cofundador de RAPPI (CO); Felipe A. Vicini, presidente de INICIA y presidente del V Congreso CEAPI (RD); Frank Rainieri, Chairman del Consejo Grupo PuntaCana (RD) y Dionisio Gutiérrez, presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo (GT). Asimismo, participarán como panelistas Martín Umaran, co-fundador y chairman EMEA de Globant (AR); Jordi Hereu, presidente de Hispasat (ES); Juan Luis Cebrián, presidente de honor del diario El País (ES); Mireya Cisneros, presidenta MC Global Ventures (VE); Alberto Bacó, Exsecretario del DDEC (PR); Gina Díez Barroso, presidenta de Grupo Diarq (MX), Valentín Díez Morodo, presidente de honor internacional de CEAPI (MX), Stanley Motta, presidente de Motta Internacional (PA), entre otros.

Durante el V Congreso, además, habrá ocasión de asistir a dos interesantes conversatorios, el primero de ellos entre María José Álvarez, presidenta de Grupo Eulen (ES), y Antonio Fernández-Galiano (ES).

Jaime Gilinski y Rebeca Grynspan galardonados con el VIII Premio Enrique V. Iglesias

Jaime Gilinski, presidente de Grupo Gilinski, conglomerado empresarial y bancario con sede en Colombia, y ganador de la octava edición del Premio Enrique V. Iglesias al Desarrollo Empresarial Iberoamericano, será homenajeado con tal motivo el 1 de junio. El jurado de CEAPI reconoce con este galardón la contribución de Gilinski al desarrollo económico y social de Iberoamérica y al fortalecimiento de los lazos entre los países que la forman.

Asimismo, el jurado ha decidido otorgar un premio excepcional a Rebeca Grynspan, en reconocimiento a su gran labor dentro de la Secretaría General Iberoamericana, así como su promoción y defensa de la región en los diferentes cargos que ha desempeñado desde el gobierno de su país y actualmente como secretaria general de la UNCTAD.

Este premio, que promueve el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) reconoce desde 2014 a figuras empresariales de la comunidad iberoamericana. El reconocimiento es de carácter honorífico, se convoca anualmente y en ediciones anteriores ha sido entregado por S.M. el Rey Felipe VI.

Reconocimiento a las mujeres empresarias

Las empresarias iberoamericanas Carmen Abondano de Dávila, presidenta de la junta corporativa del Grupo Daabon (CO); Gina Díez Barroso, directora general de Diarq Holding y fundadora y presidenta de Dalia Empower (MX); y Mariana Correa Sabogal, de Misión Huascarán (PE) y Altagracia Gómez Sierra, presidenta del Consejo MINSA (MX) recibirán el reconocimiento Mujer, Empresa y Liderazgo durante el último día del V Congreso CEAPI. Este homenaje representa el agradecimiento a las mujeres que trabajan no solo por impulsar el desarrollo de sus países, sino por romper con la brecha de género.

VIDEO RECOMENDADO:

Fiscal de la Nación abrió investigación a Juan Silva y congresistas conocidos como ‘Los Niños’. Fiscal de Chota investigará a PEDRO CASTILO y LILIA PAREDES por plagio de tesis. Rectores de universidades públicas y privadas RECHAZAN GOLPE A LA SUNEDU. Mañana retoman diálogo en Las Bambas