La pota sería el producto más afectado a nivel del sector pesquero debido al impacto del coronavirus y la congestión en los puertos de China, afirmó la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP).

No obstante, el gremio afirma que hasta el momento no ha visto un efecto negativo en la industria pesquera. “Lo bueno es que nosotros tenemos carga seca y de aceite. No nos impacta, todavía. El problema lo tienen los productos perecibles congelados”, precisó el gerente general del gremio, Jorge Rissi.

Respecto a la segunda temporada de pesca de 2019, Rissi reveló que “no se generaron un millón de toneladas de pesca de anchoveta (valorizadas entre US$450 y US$500 millones) por haber suspendido la temporada en vez de cerrarla”.

Cabe precisar que el 14 de enero de 2020, el Ministerio de la Producción (Produce) dio por finalizada la temporada de captura de anchoveta, que había iniciado el 16 de noviembre.

En cuanto a las previsiones sobre la primera temporada de pesca correspondiente a este año, la SNP calcula que si el periodo de desove de esta especie concluye pronto, la pesca iniciaría en el mes de abril de 2020. “El desove es lo primero que tenemos que ver. Estamos muy pendientes del crucero que empezó actividades el 20 de febrero, así que en 30 o 40 días tendríamos información”, agregó.

Denuncia

Sobre las investigaciones por parte de la Procuraduría Anticorrupción a cuatro funcionarios del Imarpe, por supuestamente haber manipulado datos para inflar la dimensión de la biomasa de anchoveta para la segunda temporada de pesca y por filtrar información científica a cuatro pesqueras industriales agremiadas a la SNP, la presidenta del gremio, Cayetana Aljovín, fue tajante: “Que se investigue todo lo que tenga que investigarse”.

Tenga en cuenta

-La exportación de harina de pescado cayó 38.6% en enero, según ADEX. La contracción se produjo en el contexto donde los envíos totales sumaron US$3,668.5 millones, 4% menos que en el mismo mes de 2019.

-Parte de la caída de los despachos se explica por la menor demanda de China, cuyas compras se redujeron en 16% en enero. Esto también se reflejó en la exportación peruana de minerales, que se redujo en 10.7%.

-El 26.3% de envíos estuvo dirigido a China. El resto llegó a otros 125 paíse, como EE.UU. y Corea del Sur.