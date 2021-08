Hace unos días, el congresista oficialista Jaime Quito afirmó que el premier Guido Bellido y el ministro de Energía y Minas, Iván Merino, viajarían a Arequipa para “reafirmar la improcedencia de Tía María e iniciar las acciones para su cancelación”. Aunque Bellido posteriormente negó el viaje, lo cierto es que este rechazo a un importante proyecto minero ya se dio durante el gobierno de Ollanta Humala, cuando se dijo “Conga no va” (2011).

¿Qué sucedió en Cajamarca entonces? Para empezar, recordemos que el proyecto minero a cargo de Minera Yanacocha requería una inversión de casi US$5,000 millones para su ejecución. Para Diego Macera, gerente del Instituto Peruano de Economía (IPE), Conga significó “un antes y un después” para la zona.

“La región venía creciendo a buenas tasas, negocios de todo tipo florecían. De 2012 en adelante registra un periodo profundo de recesión. Puso en duda, además, una serie de proyectos muy importantes en Cajamarca”, aseguró.

IMPACTO

Según cifras del INEI, desde 2011 la región encabeza la lista de las jurisdicciones más pobres del país, y en 2019 el indicador estaba entre el 34.4% y 39.4% de la población.

Macera precisó que se proyectaba la creación de entre 1,000 y 1,500 empleos durante el periodo de construcción de la estructura de embalse y sedimento de la mina y entre 5,000 y 7,000 puestos durante el pico de la construcción.

“Aproximadamente 1,600 puestos de trabajo una vez que se inicien las operaciones y recordemos que cada empleo en minería genera ocho en actividades relacionadas”, señaló.

Anthony Laub, de LQG Energy & Mining Consulting, explicó que antes de la suspensión del proyecto se estimaba que la mina tributaría cerca de US$3,000 millones, y que hoy, por los precios internacionales y el tipo de cambio, esa cifra “podría ser US$8,000 millones”.

“Hay que tener en cuenta la situación de Cajamarca ahora para que no se repita en Arequipa. Tía María impacta en otros proyectos, es decir, que si no se ejecuta este proyecto que tiene todos los permisos, la señal que envías es de que no te importa que se cumpla con la ley”, explicó.

Asimismo, resaltó que “más del 60% de los ingresos del Perú son gracias a este sector, que en pocas palabras es el que mantiene al país”.

GENERALIDAD

Por su parte, el exviceministro de Minas Rómulo Mucho pidió que se tome en cuenta la situación económica y social que atraviesa el Perú, por lo cual resaltó la importancia de impulsar la inversión minera.

“No hay ningún proyecto que esté de más, principalmente los paralizados. Necesitamos recursos y la minería genera esos recursos”, dijo.

“Una inversión bien llevada es rentable y socialmente responsable, así que no tengamos miedo al desarrollo”, subrayó.

Datos

Diego Macera estimó que Tía María, cuya inversión estimada es de US$1,400 millones, tiene potencial para generar 9,000 puestos entre directos e indirectos. En operación calculó 600 directos y 4,200 indirectos.

Según un informe de LQG Energy & Mining Consulting, casi S/34,000 millones se ha distribuido por concepto de canon minero entre 2010 y 2020.

