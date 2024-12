Confiep: Aumento de la remuneración mínima afectará a las mypes

El presidente de la Confiep, Alfonso Bustamante Canny, manifestó que el posible aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV), que se anunciaría en los próximos días, tendrá un impacto negativo en las micro y pequeñas empresas (mypes).

"Cuando hay una subida antitécnica, los que quedan más afectados son los micro y pequeños empresarios, quienes no van a poder asumir este incremento. No es popular, hay que medirlo bien, pero podría que el gobierno se dispare al pie", aseguró a Perú21.

En ese sentido, indicó que no existe una explicación técnica para el incremento del sueldo mínimo que hoy se encuentra en S/1,025, porque solo tendría un impacto en el 2% de la población laboral, por lo que consideró que este es un tema político, que podría traer consecuencias.

Asimismo, recordó que no se afecta a las grandes empresas porque estas pagan remuneraciones por encima del monto antes mencionado. En tanto, los informales reciben menos que esa cantidad porque no están en planilla. "Los grandes empresarios no pagan el sueldo mínimo", añadió.

EN LA REGIÓN

En marzo, el Banco Central de Reserva (BCR), dentro de su Reporte de Inflación, reveló que si bien en dólares, la RMV en Perú (US$267) se muestra más baja que otros países de la región, es porque no se toma el nivel relativo de ingresos de cada país.

"Una comparación más adecuada sería en relación con el PBI per cápita, que mide el PBI dividido entre la población de un país. En el Perú el sueldo mínimo representa el 40%del PBI mensual por habitante, valor que se encuentra cerca de la mediana de la muestra (46%). Por su parte, al comparar el ratio entre el salario mínimo y el ingreso promedio para los países de dicha muestra, el Perú también se encuentra cerca de la mediana (57%)", precisó.

Además, precisó que en junio de 2023 se publicó un informe en el que se revelaba que el sueldo mínimo de Perú era el 60% del ingreso promedio en 2022, por encima de lo registrado en Chile y México. "Un nivel de salario mínimo cercano al ingreso promedio podría conllevar a que las empresas o actividades con bajos niveles de productividad resulten menos viables y, por lo tanto, menos trabajadores sean contratados de manera formal", añade.

