En los últimos tres años, la paralización de obras para líneas de transmisión eléctrica ha acumulado un déficit superior a US$400 millones, los cuales ya fueron definidos en los planes de transmisión del país, señaló Jorge Vargas, gerente general de Conelsur.

“Hoy hay una acumulación de más de US$ 400 millones en obras de transmisión que no han sido convocadas, todas las cuales fueron recomendadas por el COES, pero que no han completado el ciclo para que un operador construya y opere”, indicó el ejecutivo.

“Además, existen obras en regiones valorizadas en más de US$200 millones, a cargo de empresas estatales, que no se han realizado”, añadió.

Para la compañía, el desafío es promover infraestructura de transmisión que permita tener un sistema eléctrico confiable al cual puedan acceder todos los peruanos, con alta calidad y continuidad de servicio.

“Creemos necesario que las autoridades realicen oportunamente estas convocatorias pendientes y que se acelere una solución para cubrir la brecha de más de US$200 millones, asociada a planes de inversión que tampoco han avanzado”, apuntó Vargas.

Asimismo, dijo que el menor crecimiento económico y la ejecución de proyectos de generación han provocado una sobre oferta importante de generación en el país.

“La sobre oferta no durará mucho y debemos actuar hoy para evitar que no se agote. De lo contrario, tendríamos otro problema, que sería energía escasa y cara”, añadió.