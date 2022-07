La última edición del Cyber Wow, realizada entre el 04 al 08 de julio, mostró los primeros resultados. Durante este evento online, las categorías con mayor facturación fueron moda, belleza, tecnología y grocery (supermercados), según informó Yuriko Huayana, Country Manager de la plataforma empresarial de comercio electrónico VTEX.

“Gracias a la disponibilidad de dinero extra proveniente de la CTS, AFP y la gratificación que corresponde a este mes de julio, se vio un incremento del 13% aproximadamente en las sesiones iniciadas y las órdenes subieron alrededor de 2 puntos porcentuales, a comparación del Cyber Wow del año pasado”, sostuvo Huayana.

Estos resultados mantienen relación con los rubros destacados durante el primer semestre del año, donde moda vio un incremento del 194%, tecnología 20% y belleza 14%, de acuerdo con data de VTEX.

Este tipo de fechas especiales que busca impulsar la compra y venta por internet son claves para los comercios, ya que según el Reporte de Industria del E-commerce en el Perú 2021-2022, el 52% de los peruanos ya compra por este medio y al menos 1 de cada 5 lo hace una vez por semana.

Resultados del primer semestre

En el primer semestre del año, el ecommerce peruano tuvo un crecimiento marcado en categorías ligadas al home office debido a la propuesta de precios (ofertas) y envío a domicilio gratis por parte de algunas empresas. Tal es el caso de electrodomésticos que incrementó sus ventas en un 11% y hogar un 4%, informó Yuriko Huayana, Country Manager de VTEX Perú. Asimismo, las categorías de moda y tiendas saludables siguen en ascenso.

“Lo que destaca es el incremento de varios sectores como moda y salud donde tenemos negocios como un Flora y Fauna, Quality Products, Lab Nutrition, entre otros que se dedican a un tipo de consumo más responsable. Este rubro tuvo un alza del 40% en sus ventas”, indicó Yuriko Huayana.

Asimismo, precisó que entre las principales tendencias, se viene acentuando -en el desarrollo del comercio electrónico en el país- el uso de los Marketplaces que permiten a los negocios conectar entre sí a fin de ofrecer al consumidor catálogos más amplios con más productos y categorías; y el Personal Shopper que maximiza la experiencia del usuario one to one y logra una mejora en la tasa de conversión y facturación.

Huayana sostuvo que se proyecta que el ecommerce mantenga un crecimiento de un 30% durante este año; un ritmo aún positivo si se considera las variables coyunturales y que en el 2021, la cifra alcanzó un 40%.

El 52% de los peruanos ya compra exclusivamente online.