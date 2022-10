El e-commerce continúa creciendo -pese a la agitación económica global-, sosteniéndose en la competencia con grandes jugadores, el crecimiento de los negocios digitales y compradores peruanos más acostumbrados a las transacciones por Internet. La consultora Americas Market Intelligence (AMI) estimó que cada peruano gasta en promedio US $392 anuales en comercio electrónico. Las ventas en este canal representan un 6% del PIB nacional, aproximadamente. En comparación, otras economías de Latinoamérica mantienen una cuota igual o menor: Chile (5 %), Argentina (4 %) y México (4 %).

Karen Puskovitz, gerente comercial de Openpay Perú, señala que Perú es uno de los países de América Latina con mayor desarrollo en comercio electrónico. “Las proyecciones de crecimiento del comercio electrónico se mantienen. Ello si consideramos que no solo será más integrado sino que otros compradores, como los ‘adultos digitales’, consolidarán sus hábitos de consumo. El estudio de AMI nos reveló que, en 2021, el mercado de comercio electrónico en Perú alcanzó más de US $13 mil millones en ventas. Esto representó un crecimiento, en el mismo periodo hace un año, del 91%. En cuanto al gasto promedio anual, en comercio electrónico per cápita, en Perú, es de US $594; eso nos permite proyectar que aún se expandirá”, comenta.

En Perú, el e-commerce representa el 13% del consumo privado anual. Esta participación es más alta que en México, Colombia y Argentina, según la última edición del LatAm E-commerce BluePrint. “Pese a que nuestra penetración bancaria es del 53% -una cifra baja comparada con la media regional del 70%-, el 42% de la población peruana ya compra en línea; eso quiere decir que son cerca de 14 millones de compradores”, apunta Puskovitz.

Perfil del comprador en línea peruano

En eventos de compras por internet, como la próxima y última edición del Cyber Wow del 2022, los comercios y negocios tendrán la oportunidad de ofrecer diversas ofertas y descuentos. “El año pasado, el ticket promedio de ventas en e-commerce fue de S/ 250 (US$63 aprox.), según la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE). Se espera que al cierre de este año, esta cifra sea superada, pero teniendo en cuenta que estamos viviendo un periodo de inflación y se avecina una posible recesión en unos meses, esta cifra puede variar”, analiza la gerente comercial de Openpay Perú.

Frente a este panorama, un estudio de Kantar señala que el comprador peruano va a priorizar las compras por volumen y por necesidades específicas -racionalizando el gasto-, y va a acudir al punto de venta cada vez con menos frecuencia, por un tema de costo y hábito adquirido por la pandemia. “Solo 1 de cada 10 es un comprador online habitual, prefiriendo el e-commerce por sobre la compra física. Esto se traduciría en una oportunidad para que un negocio o pequeña empresa pueda potenciar sus ventas online desde la mejora de la experiencia al cliente, la gestión de datos y de envío y el uso del marketing digital”, explica Karen Puskovitz.

¿Qué dispositivo utilizan más los peruanos al momento de comprar? El estudio de AMI indica que el 56% de peruanos prefiere el smartphone para realizar una compra en línea, mientras que un 44% utilizan las laptops o computadoras para la transacción. “Se estima que para lo que resta del año, aumenten las compras por dispositivos móviles -cerca de un 59%- y disminuya progresivamente el uso de dispositivos de cómputo en un 41%.”, puntualiza la especialista.

Respecto a los medios de pago, la tendencia en el comprador peruano es los pagos a través de tarjetas de débito y crédito, así como las billeteras digitales y pagos móviles. Según una encuesta de Ipsos, el 72% de peruanos utilizaría más medios de pago si estos garantizarán la seguridad en las operaciones. “El uso de tarjetas de crédito y débito representaban un 34% y 27%, respectivamente, durante el 2021. Para este año, se estima que habrá un crecimiento de uno y dos puntos porcentuales, cada uno”, expresa.

Las ventas aumentaron a comparar con el año pasado.

Factores que limitan el crecimiento del comercio electrónico en Perú

Para CAPECE, existen ciertos factores decisivos en el desarrollo del comercio electrónico peruano, basado en reportes de problemas y consultas registrados por Indecopi. Entre ellos, están los problemas previos a la compra –el no procesamiento de compra en la plataforma y los fraudes-, el problema de envíos -representando casi un 50% del total de quejas- y la falta de atención a las solicitudes y reclamos postventa.

“Para aprovechar el Cyber Wow, uno de los eventos más importantes de compras online, es muy necesario tener en cuenta, como vendedor, que existirán factores limitantes que pueden perjudicar las ventas. No obstante, es importante detectarlos con rapidez para así mejorar la experiencia de compra y fortalecer la fidelización del cliente”, finaliza Puskovitz.