Si eres de las personas, especialmente un millennial, que se ha fijado como meta comprar una casa o departamento en el corto plazo, si es posible en este año, pero no sabes cómo adquirir ese inmueble porque el dinero no te es muy favorable, no te preocupes que tenemos unos tips para ti.

Antes que nada, deberás revisar tus finanzas personales y empezar a definir qué es exactamente lo que deseas adquirir.

Pensando en ti, que eres de la Generación Y, el portal Entrepreneur recogió los tips que dieron varios expertos en el portal Propiedades.com para que tu sueño se haga realidad, sobre todo para que ahorres y compres lo que tanto anhelas.

Uno de los grandes objetivos que se han planteado varias personas para este año es comprar una casa (Foto: Freepik)

1. HAZ UN PRESUPUESTO

Para que tengas el control de tus gastos, deberás armar un presupuesto, el cual te ayudará a identificar tus posibilidades de ahorro y cuánto de préstamo podrás requerir, sin que este afecte tu bolsillo, recomendó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros de México.

Primero, identifica exactamente cuánto son tus ingresos, tanto de tu centro laboral o cualquier entrada de dinero que tengas cada mes. Tras ello, haz una lista de todos tus gastos, sin que se te escape ningún detalle. Luego resta el total de los egresos con tus ingresos para obtener tu balance mensual.

A los cuatro meses podrás identificar si tienes gastos innecesarios y reducirlos, aunque se recomienda eliminarlos, para que tengas un poco de dinero adicional que se destine a tu ahorro.

2. METAS REALISTAS

Si empiezas a destinar parte de tu dinero, pero un monto irregular, al ahorro, no podrás llevar las cuentas claras. Aquí debes ser consciente de qué cantidad quieres para ese fin. Se recomienda que el 20% del sueldo debe designarse para ahorrar.

Si tienes claro qué monto deseas para los próximo seis meses o al final del año y eres de las personas que al final termina gastando lo poco que tenía ahorrado, ya sea por alguna urgencia o compromiso, lo mejor es buscar una entidad financiera que te ayude.

3. EVITA DEUDAS Y GASTOS HORMIGA

Si tienes una tarjeta de crédito, que bien puede ayudarte a solventar algunos gastos, no pienses que esta será tu salvadora para todo, pues al fin y al cabo tendrás que cubrir gastos como anualidades, intereses o comisiones por transacciones. Por ello, se recomienda que antes de adquirirla se debe verificar las tasas de interés para que luego no te sorprendas por los pagos que tendrás que realizar.

Asimismo, se te aconseja que dejes de lado los gastos hormiga, aquellos que realizas cuando sales al cine, compras cigarrillos, vas a divertirte, etc. Con esto no es que se te limite a todo, sino que analices bien cómo la reducción de pequeños gastos, que si son frecuentes se convierten en grandes, pueden beneficiarte a largo plazo. Solamente así podrás empezar a ahorrar y pensar en comprarte la casa o departamento que tanto soñaste.