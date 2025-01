¿Cómo están las cifras económicas que dan "tranquilidad" a la presidenta?

La presidenta Dina Boluarte manifestó en Davos -donde participa en la reunión del Foro Económico Mundial- que el Perú ha recuperado la "tranquilidad económica", que es un país para que los inversionistas confíen y aseguró que su gobierno no se ha extralimitado en generar mayores endeudamientos. No obstante, las cifras no acompañan estas afirmaciones.

En 2023, en el primer año de gestión de la mandataria, la economía peruana cayó 0.55%, y en 2024 habría crecido alrededor de 3.2%. Si bien, se observa una recuperación, esta es insuficiente pues para crear empleo de calidad se necesita avanzar 5%.

La inversión privada, en tanto, habría crecido 4.1%, y para este año se espera un avance de alrededor de 2.5%.

Al respecto, el exministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, explicó que los discursos de la jefa de Estado siempre "sobredimensionan" los resultados del país. "Lo que nos ha sucedido es una recuperación, pero para nada implica una situación excepcional", agregó.

Otro indicador que pone en dudas las palabras de Dina Boluarte es la cifra de pobreza. En el año 2023, este problema afectó al 29% de la población del país, lo que significó un incremento de 1.5 puntos porcentuales respecto a 2022, es decir que 596,000 personas se incorporaron a esta condición.

Para 2024, se proyecta que la pobreza habría retrocedido apenas entre 1 y 1.5 puntos porcentuales, con lo cual aún no se recuperará los niveles prepandemia cuando este problema afectaba al 20.2% de los peruanos.

David Tuesta consideró que pasarán muchos años para alcanzar las cifras prepandemia porque para ello señaló que se necesita un mayor crecimiento y compromisos por parte del Ejecutivo.

"Necesitamos medidas proproductividad, y un esfuerzo para reducir la burocracia que afectan las inversiones. Reducir las barreras burocráticas añadirían un punto más de crecimiento económico", afirmó.

A todo esto también hay que sumarle la informalidad laboral que aún golpea a más del 70% de los trabajadores y que hasta la fecha no recibe medidas concretas del Ejecutivo para cambiar esta situación.

GASTO PÚBLICO

En Davos, Dina Boluarte también manifestó que no se han extralimitado en el gasto público, aunque acá también los resultados dicen lo contrario. El déficit fiscal, de acuerdo con el Consejo Fiscal (CF) habría alcanzado el 3.6% del PBI, 0.8 puntos por encima de lo que establece la regla.

Para el exministro de Economía y Finanzas y expresidente del CF, Carlos Oliva este resultado demuestra que el gasto está por encima de lo aceptado y que se han comprometido una serie de recursos públicos.

"El ministro (José Arista) ha dicho de alguna manera que no le interesa la regla fiscal, así que seguramente seguirá incumpliendo y no pasará nada", añadió.

¿Qué implica no cumplir con la regla? Para Oliva es que el gobierno pierda credibilidad y que se afecte la estabilidad del país. "Esto significa que habrá más deuda, por lo tanto, más pago de intereses, menos inversión y endeudamiento más caro", detalló.

