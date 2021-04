La crisis sanitaria ha cambiado muchos hábitos, las personas pasan más tiempo en casa e incluso muchos tienen la oportunidad de ahorrar. Ante esto nace la pregunta si es un buen momento para invertir en un posgrado.

El director académico de la Escuela de postgrado de la UPC, Ricardo Pino, y la directora de Desarrollo de Negocios y Relaciones Institucionales en la Escuela de Postgrado USIL, Miu Huang Li, coinciden en que este es el mejor momento para estudiar.

Ambos señalan que, la pandemia generada por el coronavirus ha llevado a que las empresas busquen profesionales más calificados y con mayor competencia, por lo que actualizarse es una ventaja en estos tiempos.

POR QUÉ Y PARA QUÉ

La representante de la USIL considera que lo primero para elegir un posgrado es preguntarse por qué y para qué quiero estudiar. Por ejemplo, afirma que si es para buscar una mejora salarial o un ascenso se podría apostar por un MBA, y que si la intención es actualizarse y mejorar el conocimiento la recomendación es una maestría en un rubro en el que se quiere especializar.

Un punto a tomar en cuenta es qué tipo de modalidad es la que se quiere estudiar: 100% virtual y presencial o semipresencial, ya que señala que incluso ahora con la pandemia donde todo se hace desde el hogar, en el caso de la primera modalidad en mención suelen ser clases grabadas, mientras que la segunda tiene un horario donde profesor y alumnos se conectan y ello permite una mayor interacción, afirma.

Por su parte, el director de la UPC recomienda “ir de a pocos” y apostar primero por un programa, curso o diplomado antes que por una maestría, MBA o doctorado.

“Alguien que no tiene experiencia en posgrado podría empezar por un curso corto, un programa de seis meses o un diplomado de un año para que se vaya adaptando”, resalta.

QUE AGRADE

Otro punto a considerar, de acuerdo con Ricardo Pino, es que el posgrado se elija según lo que el alumno quiere y no lo que otros buscan imponerle. “Siempre hay que estudiar lo que te hace feliz. Me he reinventado muchas veces y creo que lo que se elige estudiar no debería ser solo porque mi carrera inicial está relacionada con eso, sino porque es algo que te agrada”, añade.

Ambos expertos resaltan que si se decide estudiar en una universidad o institución ubicada fuera del Perú, se corrobore con la Sunedu si el título podrá acreditarse en el país, y cuáles son los procedimientos para que eso suceda. (Puede ingresar al siguiente enlace https://www.sunedu.gob.pe/procedimiento-de-reconocimiento-de-grados-y-titulos-extranjeros/).

