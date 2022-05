Según un estudio realizado por la Unidad de Inteligencia de Datos de Impulso para BNI (Business Network International), solo en Lima, durante el 2021, más de 6 mil personas, entre empresarios, emprendedores y profesionales, han buscado información para hacer networking y relacionarse con otros empresarios, tanto de su entorno geográfico como de otros países, y la tendencia para el 2022 es que siga aumentando.

Asimismo, se registra que la necesidad de utilizar el networking profesional en las capitales de los países latinoamericanos investigados es similar: buscan formas para relacionarse con empresarios, ampliar su red de contactos y concretar negocios exitosos, lo que representa una gran oportunidad para que los países de Latinoamérica se consoliden como región.

En ese sentido, Sao Paulo y Ciudad de México son las ciudades en las que más empresarios y profesionales buscan información para hacer este tipo de relacionamiento, con promedios de más de 20 mil personas al mes. Cabe resaltar que se trata de perfiles tanto de micro y pequeña empresa como medianas y grandes, lo que demuestra que sin importar el tamaño es necesario integrarse a una comunidad para ampliar su mercado.

Encuentro Latinoamericano de Networking

Con el propósito de promover el crecimiento de las empresas a través de la construcción de relaciones empresariales de confianza, contribuyendo a generar negocios rentables y sostenibles, BNI (Business Network International), organización de networking y referencias empresariales líder en el mundo, que basa su filosofía en el concepto “Givers Gain”, desarrollará el primer evento híbrido y el más grande de este año en Latinoamérica denominado “Summit Objetivo Latam 2022″, del 3 al 5 de mayo en Urubamba, Cusco, en el Centro Cultural Vidawasi. Esta sede fue seleccionada para el evento con el objetivo de crear conexiones entre las personas, sus negocios y sus comunidades, y, al hacer eso, contribuir a la misión de BNI que es cambiar la forma en que el mundo hace negocios.

El encuentro congregará a empresarios, emprendedores y profesionales independientes de los países participantes: Argentina, Barbados, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá y Perú. Adicionalmente, estarán presentes miembros de BNI de otros países que también han sido invitados y han confirmado como E.E. U.U, España y Portugal. En ese sentido, BNI SOL y el Perú como sede han logrado gran visibilidad en los últimos días, gracias a que el evento ha sido presentado a más de 270 mil empresarios de 76 países donde Business Network International (BNI) está presente.

Para ello, se contará con grandes conferencistas internacionales, como Ivan Misner, fundador de BNI, autor de 26 libros, incluyendo los bestsellers Masters of networking y Masters of success; Graham Weihmiller, Chairman & CEO de BNI y director de la Fundación BNI; Mac Srinivasan, Global Markets President de BNI; así como Geshe Michael Roach, autor del bestseller El tallador del diamante: El Buda y sus estrategias para dirigir tus negocios y tu vida; Ken O’Donell, creador del programa Autogestión y Calidad de Vida, y autor de los libros Valores humanos en la empresa y Última frontera; Tal Ben -Shahar, cofundador de Happiness Studies Academy y autor de 8 libros sobre liderazgo y felicidad entre los cuales destacan los bestsellers internacionales Happier and Being Happy, que han sido traducidos a 25 idiomas.

“Todos los participantes, tanto los que acudirán al encuentro presencial en Cusco, como también los que se conecten a través de la plataforma digital, podrán adquirir nuevos conocimientos y fortalecer sus vínculos con otros líderes de la región. Como resultado, se podrá generar nuevas oportunidades de negocio y consolidar su crecimiento. El éxito de BNI radica en el balance entre los negocios, la ética y, sobre todo, la colaboración de sus miembros alrededor del mundo”, resaltó Natalia Becherman, Directora Regional de BNI para LATAM.

Cabe precisar que este importante evento es posible gracias al patrocinio principal de Latam Airlines (Platinum) y el auspicio de Aranwa, Casa Andina, Experian (Gold), Chevrolet,Autoniza, Crepier, Niubiz, NTT Data (Silver). Para mayor información, puede ingresar a https://www.bnisol.com/