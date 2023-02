Muchas personas establecen metas financieras para alcanzar objetivos a mediano y largo plazo. El profesor de Finanzas de ESAN Graduate School of Business, Arturo García, otorga algunos consejos para cumplir con lo que se propone.

Presupuesto. Es importante organizar sus finanzas y saber controlar los gastos. “El camino es elaborar un presupuesto donde se determinen los gastos fijos y variables. Los fijos son los destinados a pago de deuda, alimentación, vivienda, estudios y servicios básicos, mientras que los variables, a la compra de ropa o entretenimiento, entre otros. Otro tipo de gastos que debemos evitar son aquellos pequeños, no planificados y que se acumulan con el tiempo”, comentó.

Plan. Es fundamental que cree un plan de ahorro donde se pueda tomar un porcentaje de los ingresos con propósitos a corto, mediano y largo plazo. De esa manera, hacerlo también contribuirá a ser disciplinado en este comportamiento financiero.

“Por ejemplo, las personas casadas deberían ahorrar no menos del 10% de su ingreso neto, mientras que las solteras, no menos del 30%. Sin embargo, en casos de recibir ingresos extraordinarios como gratificaciones o bonos, el monto a ahorrar debería no ser menos del 60%” sugiere el especialista de ESAN.

Administración. Es necesario que se administren adecuadamente las deudas. “Debemos ser responsables al tomar un crédito que sea acorde a nuestra capacidad económica y podamos pagarlo a tiempo. A modo de recomendación, es ideal tomar solo créditos para inversión como la compra de activos que nos sean útiles a largo plazo cómo electrodomésticos, un auto o una casa”, añade.

Saque provecho. Existen medidas que permiten incrementar los ingresos. Entre ellas, el experto recomienda aprovechar capacidades y conocimientos personales para conseguir dinero en tiempos libres. Por ejemplo, brindando asesoría en una especialidad en particular, vender en redes sociales tal vez creando una marca propia u ofrecer productos de segunda mano.