DispatchTrack presentó el Informe de Entrega de Última Milla sobre Productos Grandes y Voluminosos 2022, un nuevo estudio que examina las entregas de última milla de artículos de gran tamaño como muebles y electrodomésticos, y la experiencia del cliente.

Para ayudar a las marcas a proteger la lealtad de los clientes en medio de un entorno de cadena de suministro sin precedentes, los hallazgos proporcionan información sobre la demanda y las expectativas de los consumidores en torno a la entrega a domicilio de artículos grandes y voluminosos. El estudio, basado en una encuesta de 1,606 consumidores estadounidenses, se realizó el mes pasado.

Según los datos, una de cada dos entregas grandes y voluminosas se reprogramó al menos una vez. Sorprendentemente, para los consumidores, la reprogramación no era tan problemática como perder un lapso de entrega programada. La gran mayoría de los consumidores (61%) indicó que es poco probable que vuelvan a comprar en el mismo minorista si el pedido no llega a tiempo. Dos tercios consideraron que “a tiempo” era el mejor aspecto de una experiencia de parto positiva y, sin embargo, el estudio encontró que casi la mitad (44%) de las entregas no se entregaron a tiempo. En particular, uno de cada tres consumidores consideró que una entrega anticipada era inconveniente.

La mala comunicación y la incapacidad de rastrear el estado del pedido también fueron problemáticas y se clasificaron como las principales frustraciones junto con los costos de envío y la condición del artículo comprado en el momento de la entrega. La mitad de los consumidores encuestados culparon de su experiencia de entrega negativa a la falta de comunicación con el minorista o la empresa de entrega. Nueve de cada 10 consumidores indicaron que quieren la capacidad de rastrear el estado de entrega de pedidos grandes y voluminosos, sin embargo, uno de cada tres no pudo hacerlo.

El estudio también destacó el sentimiento del consumidor en torno a la sostenibilidad y el impacto ambiental y encontró que la mitad de los consumidores consideran el medio ambiente al realizar compras grandes y voluminosas. Casi tres cuartas partes (71%) indicaron que lo considerarían más fuertemente si los minoristas facilitaran la comprensión del impacto ambiental de varias opciones de entrega.

“Cuando se trata de compras grandes y voluminosas, la entrega de última milla es un desafío monumental para las marcas y la retención de clientes hoy en día”, dijo Satish Natarajan, Cofundador y CEO de DispatchTrack.

