La experiencia en temas previsionales no es algo que abunde entre los miembros titulares del grupo de trabajo del Congreso que se encuentra elaborando las propuestas para mejorar el sistema de pensiones. Y, además de ello, solo uno de los miembros titulares de la Comisión Multipartidaria Especial para la Reforma del Sistema de Pensiones tiene estudios en ciencias económicas.

Este caso es el de José Núñez, parlamentario del Partido Morado, quien además tiene una maestría en Dirección y Gestión Financiera por la Universidad de Cataluña, pero cuya vida laboral previa a la actividad parlamentaria se ha centrado más en gerenciar su empresa de seguridad VISOR SAC.

Otros miembros titulares tienen estudios universitarios en derecho y carreras como Educación, pero no presentan experiencia laboral directamente relacionada al sistema previsional, según lo verificó Perú21 en la información que reportaron al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Si bien los parlamentarios tienen una función representantiva en el Congreso y pueden valerse de asesores para proponer y analizar proyectos de ley o trabajar en reformas, la situación actual genera desconfianza entre los analistas.

Carlos Oliva, extitular del Ministerio de Economía, considera que incluso si los parlamentarios contaran con asesores, estos deberían tener una amplia experiencia en temas previsionales que le permita a la comisión sustentar de forma técnica las propuestas que está aprobando.

Tiempo de propuestas

“Los asesores pueden trabajar, pero aquí no se trata de (que participe) cualquier economista, tiene que ser uno que conozca los sistemas de pensiones a profundidad y qué problemas tienen (…). Por lo menos debería haber un elemento técnico presentado por la Comisión de Reforma Previsional, que sea la base de una futura ley. Este documento no existe o al menos no lo he visto”, aseveró.

Para Oliva es poco probable que el grupo de trabajo pueda presentar una propuesta de ese tipo. “Si ellos (los legisladores) creen que tienen la capacidad para hacerlo, que lo preparen, pero tienen que publicarlo y debe ser sujeto de debate. Yo dudo que tengan la capacidad técnica para prepararlo, por eso es importante traer a expertos del MEF, de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) o el Banco Mundial”, agregó.

La importancia de la participación del MEF radica en que una reforma como esta tendrá un efecto las cuentas de la República, que están a su cargo.

“No puedes hacer una reforma que puedes costar 10 o 15 puntos del PBI sin que se le haga caso al MEF (…). Lo que la ciudadanía pide es un estudio técnico que sea socialmente sostenible y que tenga el visto bueno del MEF y laSBS. Por lo menos debería haber un acuerdo con las altas autoridades relevantes”, aseveró.

Por otra parte, el economista y gerente del Instituto Peruano de Economía (IPE), Diego Macera, comenta que si bien los miembros de las comisiones tiene una función política y no tienen por qué ser especialistas en pensiones, sí deben recibir información de especialistas en temas previsionales y considerar que una reforma requiere un mayor plazo de debate para evitar recaer nuevas reformas dentro de 10 o 20 años.

“Aún hay que esperar a ver qué sale de la comisión, no hay un documento final todavía, pero espero que el Pleno actúe con madurez respecto de lo que reciba. Si entramos ya a campaña política y se hace imposible debatir algo tan grande en el tiempo disponible y de forma responsable, quizá no sería mala idea tomar esto como insumo pero aprobarlo en el próximo Congreso”, finalizó.

Tenga en cuenta

Oliva considera que “si bien se ha invitado a especialistas (a la Comisión), parece que no les han hecho caso a quienes saben del tema”. Una muestra de esto serían las críticas contra propuestas como crear un Organismo Público de Pensiones que centralice el sistema.