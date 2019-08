Presentan chorizos artesanales hechos con cerveza

El maridaje perfecto. Hay dos cosas infaltables en las parrilladas: carne y cervezas. Eso lo sabe muy bien Renzo Garibaldi, fundador y chef de OSSO Carnicería, quien, en alianza con Cusqueña, acaba de lanzar cuatro chorizos artesanales hechos con cerveza .

En conversación con Perú21, el experto en carnes brindó detalles sobre esta innovadora línea de embutidos elaborados con los mejores insumos y las

cuatro variedades Cusqueña: Dorada, Negra, Trigo y Roja.

¿Cómo nació la idea de lanzar estos embutidos al mercado nacional?

Esto empezó hace ya un tiempo. La idea que teníamos con Osso era aliarnos, para poder crecer, con marcas peruanos que admirábamos y poder unirnos bajo una misma idea. Gracias a Cusqueña, podemos ofrecer unos productos que no solo tienen un buen maridaje sino también una historia. En este caso, los chorizos que estamos lanzando es solo el inicio.

¿Fue complicado llegar a un punto perfecto de maridaje entre estos dos elementos?

La verdad fue sencillo porque son dos productos que, de por sí, van juntos. Por nuestra parte, nosotros ya utilizábamos Cusqueña para hacer uno de nuestro chorizos. A partir de eso, desarrollar chorizos cuyos sabores se perfilen a los distintos tipos de cerveza. El tema de la parrilla, las carnes y la cerveza no lo hemos inventado. En las parrilladas, los amigos siempre tienen una cerveza en la mano.

¿A quiénes están dirigidos?

Nuestro target se limita a mayores de edad, por el tema de la relación del producto con la marca de cerveza. Está enfocado a todos los parrilleros y a quienes quieren probar un chorizo diferente y nuevo. Nos interesa saber su opinión. La idea es que puedan probar los cuatro sabores junto a las cuatro cervezas y que ellos elijan el mejor maridaje. Lo que permite esta alianza es brindarle al cliente una experiencia mucho más compleja y divertida.



Además de esta línea de productos, ¿se esperan otros proyectos gracias a esta alianza con Cusqueña?

​Tenemos más productos en desarrollo siempre y queremos mantenerlo aún en sorpreso. Es importante resaltar siempre ese matrimonio entre la cerveza y la carne. Ahí apuntamos.



Muchos piensan que las carnes van con un buen vino, ¿cómo convencer a alguien que una buena opción es una buena opción maridar con cerveza?

La realidad es que la parrilla no empieza en la mesa sino al costado del fuego y ahí siempre hay cerveza. Las parrilladas inician dos horas antes de comer. A mi parecer, cada bebida tiene su espacio en esta ceremonia.





DATO: Todas las variedades de chorizos y morcilla contienen una mezcla de especias, condimentos e ingredientes seleccionados para conseguir los mejores atributos sensoriales.