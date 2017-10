En casi todos los países de Latinoamérica e incluso en India pueden encontrarse fajas, que al preguntar por ellas y por la mejor calidad de la prenda, las colombianas son las elegidas debido a su nivel de manufactura.



Según las cifras de TrendMap presentadas por la entidad de promover los bienes y servicios colombianos en el extranjero, ProColombia, el país sudamericano ocupaba la tercera posición en el ranking de exportadores de fajas. El primer y segundo lugar lo ocupan China y EE.UU, respectivamente.



En caso de una cirugía plástica, la prenda ayuda a moldear la figura de la mujer y evitar inflamaciones. Su uso, en caso del tratamiento, sería durante el primer mes posoperatorio, recordando que debe ser una prenda de calidad para evitar dejar marcas en la piel.

Para quienes la usan a diario, los propios fabricantes colombianos aseguran que no causan problemas. Aunque también señalan que no es tan recomendable a menos que sean fajas de modelaje, ya que estas son más cómodas de usar y no dejan marcas.



El mercado de las prendes de control es un rubro en el que Colombia se especializa desde hace 15 años, según Lina María Rojas Ochoa, directora general de Forma Tu Cuerpo, otro fabricante de Bogotá.



En Colombia el mercado es grande y las marcas siempre apuntan a expandirse afuera del país, es por ello que el 40% de sus ventas están ahí.



Para ellos, la "marca Colombia" es un diferencial frente a los demás países competidores: "Nuestro empaque tiene la bandera de Colombia, de hecho las llamamos 'fajas colombianas' y así nos conocen", indica Santos, trabajador de TrueShapers.