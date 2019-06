Cobre toca máximos de tres semanas por comentarios de la FED y esperanzas en China

El cobre , el níquel y otros metales básicos subían este jueves después de que el banco central de Estados Unidos apuntó a próximos recortes en las tasas de interés, un avance que también era impulsado por las esperanzas de los inversores en una recuperación económica de China.

Tanto el cobre como el níquel alcanzaron sus mayores niveles en más de tres semanas, gracias a las posiciones bajistas de algunos especuladores, según operadores.

El precio de los metales subió luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) dijo el miércoles que podría recortar las tasas de interés durante el año en hasta medio punto porcentual para responder a una creciente incertidumbre económica y una reducción de las expectativas de inflación.

Los metales industriales estaban mostrando señales de que podrían extender las ganancias, pero necesitaban más buenas noticias, dijo Gianclaudio Torlizzi, socio de la consultora T-Commodity en Milán.

El níquel a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres ( LME) lideraba los avances con una subida de 2% a US$ 12,335 la tonelada a las 1030 GMT, su nivel más alto desde el 28 de mayo.

El cobre, en tanto, ganaba 1.1% a US$ 5,983.50 la tonelada, su mayor cota también desde el 28 de mayo, en momentos en que los sindicatos de la minera estatal chilena Codelco debían discutir una oferta contractual para ver si ponen fin a una huelga en su enorme yacimiento de Chuquicamata.

En otros insumos de uso industrial, el aluminio ganaba 1.1% a US$ 1,803 por tonelada, en su tercer avance diario consecutivo; el zinc subía 0.7% a US$ 2,494.50; el plomo trepaba 1.3% a US$ 1,919 y el estaño sumaba 1.9% a US$ 19,260 la tonelada.

Fuente: Reuters

