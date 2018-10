Cobre y plomo suben por aumento de importaciones chinas

El cobre avanzaba el lunes gracias a las importaciones chinas en bruto, que treparon en septiembre a su máximo en dos años y medio. Mientras, las de concentrado de cobre subieron hasta su máximo histórico, ya que la ofensiva del país asiático contra la chatarra le obliga a recurrir a otras formas del metal.

A las 11:00 (GMT), el cobre ganaba un 0.5%, a US$ 6,271 por tonelada.

Por su parte, el plomo avanzaba hasta su cota más alta en cinco semanas, ayudado por la debilidad del dólar y un declive de los inventarios, aunque las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China mantenían la presión sobre la mayoría de los metales.

El plomo referencial mejoraba un 1.5%, a US$ 2,082.50 por tonelada, su máximo desde el 10 de septiembre. El metal cayó el jueves a su mínimo en dos años, a US$ 1,876.

En el mercado sigue habiendo preocupación por el negativo impacto sobre los metales de la imposición de aranceles mutuos entre el mayor consumidor mundial, China, y Estados Unidos. Ello pese a que los datos comerciales chinos de septiembre mostraron la semana pasada más resistencia de lo esperado.

El apetito del mercado por el riesgo declinó en medio de una liquidación de acciones después de que muchas firmas occidentales cancelaron sus planes de asistir a una conferencia de inversores en Arabia Saudita tras la desaparición de un periodista saudí. Los metales son considerados también activos "riesgosos".

Por otro lado, el dólar bajaba frente a una cesta de destacadas monedas. Un billete verde más débil abarata las materias primas denominadas en la divisa norteamericana a las firmas no estadounidenses, una relación usada por los fondos para generar señales de compra y venta.

En otros metales industriales, el aluminio bajaba un 0.2%, a US$ 2,036.50; el zinc perdía un 0.2%, a US$ 2,643; mientras que el estaño y el níquel operaban estables a US$ 19,140 y US$ 12,665, respectivamente.



Agencia Reuters