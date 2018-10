Cobre y níquel suben por compromiso de China de apoyar liquidez de empresas

El cobre subía el viernes y los precios del níquel se recuperaban de un mínimo de un mes, después de que los reguladores en China prometieron apoyo a empresas con problemas de liquidez tras meses de desaceleración del crecimiento.

Sin embargo, ambos metales aún estaban en camino de cerrar la semana con pérdidas, por la presión de un alza del dólar y los efectos negativos de una disputa comercial entre Estados Unidos y China.

"Cualesquiera que sean las palabras de apoyo que los funcionarios chinos dan a los bancos no estatales o firmas con problemas también deberían de ayudar a otros activos cíclicos, incluidos los metales básicos", dijo Nitesh Shah, estratega de materias primas de ETF Securities.

"Esto reduciría la amenaza de que la demanda caiga en la economía china", dijo. China es el mayor comprador de metales del mundo.

A las 12:38 (GMT), el contrato de referencia del cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 1.1% a US$ 6,224.50 por tonelada.

El níquel en Londres ganaba un 1.86% a US$ 12,580 por tonelada después de caer el jueves a su nivel más bajo desde el 18 de septiembre.

El crecimiento económico de China se desaceleró en el tercer trimestre y fue el más débil desde la crisis financiera mundial, por lo que los reguladores trataban de calmar a inversores nerviosos por los riesgos de la campaña para controlar el endeudamiento y por la guerra comercial con Estados Unidos.

"Pekín ha anunciado una serie de medidas de estímulo para compensar el impacto de las tensiones comerciales con los Estados Unidos. Sin embargo, esto podría llevar algún tiempo", dijo ING en una nota.

Entre otros metales industriales, el aluminio avanzaba un 0.32%, a US$ 2,019.50 por tonelada; el zinc caía un 1.14% a US$ 2,653 por tonelada; el plomo perdía un 0.8% a US$ 1,986 por tonelada; y el estaño ganaba un 0.66% a US$ 19,150 por tonelada.



Agencia Reuters