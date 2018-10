Cobre cierra estable, mientras plomo rebota por caída de inventarios y dólar débil

El precio del plomo alcanzó el lunes un máximo en seis semanas, ayudado por una depreciación del dólar y una caída de los inventarios del metal, pero las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China mantuvieron la presión sobre la mayoría de los otros metales industriales.

El plomo referencial subió un 1.6%, a US$ 2,085 por tonelada, después de tocar su máximo desde el 4 de septiembre a US$ 2,116. El metal había caído el jueves a su mínimo en dos años a US$ 1,876.

Las preocupaciones por el impacto negativo de la imposición de aranceles mutuos entre el mayor consumidor mundial, China, y Estados Unidos seguían intactas, pese a datos comerciales chinos que mostraron la semana pasada una capacidad de recuperación mayor que la esperada.

"La retórica escalará y bajará. En conjunto está dañando la confianza. Hasta ahora hay una evidencia limitada del impacto sobre la demanda real en la caída de las tasas de crecimiento de la producción industrial", dijo Colin Hamilton, jefe de investigación de mercado de materias primas de BMO Capital Markets.

El apetito por activos de riesgo declinó en medio de una ola de ventas de acciones después de que muchas firmas occidentales cancelaron sus planes de asistir a una conferencia de inversores en Arabia Saudita tras la desaparición de un periodista saudí. Los metales son considerados también activos "riesgosos".

El dólar bajaba frente a una cesta de monedas. Un dólar más débil abarata las materias primas transadas en esa moneda para compradores no estadounidenses, una relación usada por los fondos para generar señales de compra y venta.

Las importaciones chinas de cobre en bruto crecieron a máximos en 2 años y medio en septiembre, mientras que las importaciones de concentrado de cobre tocaron un récord, impulsadas en parte por las restricciones del mayor consumidor de cobre del mundo a las importaciones de chatarra.

Las primas de importación de cobre en Yangshan han estado cerca de US$ 120 desde fines de septiembre, niveles vistos por última vez en 2015 y que indican una fuerte demanda.

El cobre cerró mayormente sin cambios a US$ 6,301 por tonelada. El aluminio bajó un 0.7%, a US$ 2,027, y el zinc cayó un 1.7%, a US$ 2,599.

En cambio, el estaño subió un 0.1% a US$ 19,145 la tonelada. El níquel bajó un 0.3%, a US$ 12,615 la tonelada.



Agencia Reuters