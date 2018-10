Cobre cae presionado por tensiones comerciales y alzas de tasas en EE.UU.

Los precios del cobre cayeron el martes tras la divulgación de un dato débil de inflación a las puertas de las fábricas en China y persistentes preocupaciones sobre el crecimiento global, tensiones comerciales y las alzas de las tasas de interés en Estados Unidos.

Las acciones chinas cayeron después de que se dieron a conocer datos que mostraron que la inflación al productor en China, el mayor consumidor mundial de metales, se enfrió por tercer mes consecutivo en septiembre.

Volvió un grado de calma a los mercados bursátiles mundiales ante un repunte de los bonos y acciones italianas, aunque prevalecía la cautela debido a las tensiones con Arabia Saudita, a preocupaciones comerciales y sobre una desaceleración del crecimiento global.

"No ha surgido nada positivo. Las tensiones comerciales (entre Estados Unidos y China) podrían extenderse hasta el próximo año, los precios del petróleo están subiendo y las tasas de interés (de Estados Unidos) están subiendo", comentó William Adams, jefe de investigación de Fastmarkets.

Agregó que aunque los fundamentos del cobre por el lado de la oferta son fuertes, solo comenzarán a apuntalar a los precios una vez que se disipen los vientos en contra macroeconómicos, lo que no se ve que vaya a suceder en el corto plazo.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres cayó un 1.4%, a US$ 6,215.50 por tonelada. El metal ha cotizado estable desde mediados de septiembre, pero ha perdido un 14% desde su máximo de junio.

Las importaciones de cobre en bruto subieron a su nivel más alto en dos años y medio en septiembre, mientras que las importaciones de concentrado de cobre subieron a un máximo histórico debido a que su campaña de reducción de chatarra de cobre hace que necesite otras formas del metal.

Entre otros metales industriales, el aluminio subió un 0.4%, a US$ 2,034 por tonelada; el zinc avanzó un 0.3%, a US$ 2,606; el plomo perdió un 0.9%, a US$ 2,065.50; el estaño ganó un 0.3%, a US$ 19,200; mientras que el níquel cerró con una baja de 0.2%, a US$ 12,595.



Fuente: Agencia Reuters