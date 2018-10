Cobre cae en la apertura por nerviosismo sobre demanda china

Los precios del cobre caían el lunes luego de que unos débiles datos manufactureros en China, el principal consumidor del metal, generaban nerviosismo sobre la demanda, pero un descenso de los inventarios en los depósitos aprobados por la Bolsa de Metales de Londres (LME) apoyaba la confianza de los inversores.

A las 10:48 (GMT), el cobre referencial en la Bolsa de Metales de Londres caía un 1.08% a US$ 6,191 por tonelada.

El crecimiento del sector manufacturero de China se estancó en septiembre debido a que tanto la demanda externa como doméstica se debilitaron, según dos sondeos divulgados el domingo, en un indicio de que los aranceles impuestos por Estados Unidos están causando estragos en la economía.

China representa casi la mitad de la demanda mundial estimada este año en alrededor de 24 millones de toneladas.

Los inventarios de cobre en los depósitos de la LME, que alcanzan 199,125 toneladas, se han reducido casi a la mitad desde fines de marzo y están en su nivel más bajo desde diciembre del año pasado.

El mercado también está preocupado por las existencias de aluminio en el mercado de la LME, que llegan a 987,800 toneladas, ya que se han reducido a más de la mitad desde enero del año pasado y están en su nivel más bajo desde principios de 2008.

Entre otros metales básicos, el zinc caía un 0.3% a US$ 2,604 la tonelada, el plomo subía un 0.3% a US$ 2,042, el estaño ganaba un 0.3% a US$ 18,925 y el níquel perdía un 0.9% a US$ 12,480 por tonelada.

Fuente: Reuters