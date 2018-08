Cobre abre a la baja por repunte del dólar y guerra comercial entre EE.UU. y China

Los precios del cobre caían el jueves por una intensificación de la disputa comercial entre Estados Unidos y China y un fortalecimiento del dólar ante expectativas de nuevas alzas en las tasas de interés en Estados Unidos.

El precio referencial del cobre bajaba un 1.25% a US$ 5,930 la tonelada en las operaciones de la mañana y se encaminaba a un mínimo de 14 meses de US$ 5,773 por tonelada que tocó la semana pasada. A principios de esta semana, el metal alcanzó un máximo de una semana de US$ 6,076 la tonelada.

Estados Unidos y China intensificaron su enconada guerra comercial el jueves, al implementar aranceles recíprocos del 25% sobre algunos bienes por un valor de US$ 16,000 millones, a pesar de que funcionarios de nivel medio de ambos países reanudaron las conversaciones en Washington.

Una subida del dólar hace que los productos denominados en el billete verde sean más caros para las empresas que no son estadounidenses, lo que podría reducir la demanda por los metales.

Los banqueros centrales de Estados Unidos discutieron un pronto aumento de las tasas de interés para contrarrestar una excesiva fortaleza de la economía, pero también examinaron cómo las disputas comerciales podrían afectar a empresas y hogares, según las minutas de la última reunión de la Reserva Federal.

Se espera que el banco central de Estados Unidos eleve las tasas dos veces más este año y dos el próximo año, según un sondeo de Reuters. La Fed se reunirá próximamente del 25 al 26 de septiembre.

El mercado global de cobre refinado mostró un déficit de 31,000 toneladas en mayo, comparado con un déficit de 105,000 toneladas en abril, dijo el Grupo Internacional de Estudio sobre el Cobre (ICSG, por sus siglas en inglés) en su último boletín mensual.

Una encuesta reciente de Reuters mostró que los analistas en promedio esperan un déficit del mercado del cobre de 129,000 toneladas este año y un déficit de 151,000 toneladas en 2019.



Agencia Reuters