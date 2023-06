Los negocios online continúan creciendo en el país. La directora de Estrategia y Negocio Digital de YellowBrain brindó algunas recomendaciones para aumentar las ventas de este tipo de emprendimientos.

Buena experiencia del usuario. Asegúrate que sea fácil para los clientes encontrar y comprar tus productos o servicios. Ofrece opciones de pago flexible y responde rápidamente a las consultas. No obstante, recuerda que la experiencia no solo es la compra en línea, sino también la entrega y el servicio posventa. El 60% de ventas digitales se pierden por botones inoperativos, páginas de pago que no cargan, campos de información para rellenar que confunden o imágenes que aparecen y bloquean la visibilidad del usuario.

Actualizar tu estrategia de marketing digital permanentemente. Revisa tu posicionamiento digital y el de tu competencia, ¿cómo encuentran tu página? ¿Es por Google o por redes? Considera utilizar tácticas como la optimización de motores de búsqueda (SEO), publicidad en redes sociales, campañas de correo electrónico, marketing de contenidos o colaboraciones con influencers. No dejes de emplear herramientas de análisis web para recopilar datos sobre el comportamiento de tus clientes. Por ejemplo, verifica tu tasa de rebote, si está por encima del 50% quiere decir que la mitad de personas que visitan tu sitio web lo abandonan en menos de 1 minuto. Lo ideal es que se encuentre entre 20% y 35% como máximo.

Inspirar confianza. Utiliza imágenes de alta calidad que muestren el producto desde diferentes ángulos y su uso. Proporciona descripciones detalladas y precisas, incluye características clave y dimensiones. Considera agregar videos de demostraciones. Además, incorpora herramientas de comparación y guías de tallas si corresponde. Al vender en línea es importante brindar información suficiente que ayude a eliminar las barreras que podrían frenar una compra. Por ejemplo, tener opciones de devolución claras.