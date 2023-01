Nos encontramos en la temporada de verano donde miles de personas aprovecharán sus tiempos libres para realizar sus compras, sin embargo, en un panorama económico complejo donde se presentan necesidades económicas que implican disponibilidad o generación de dinero, es indispensable saber utilizar apropiadamente la tarjeta de crédito para no endeudarse y perjudicar la administración financiera del hogar.

Una tarjeta de crédito es un instrumento de pago que puede tener soporte físico, representación electrónica o digital y que está asociado a una línea de crédito, este producto es otorgado por las empresas del sistema financiero (Bancos y Cajas), los consumidores con esa tarjeta pueden realizar pagos de bienes o servicios u obligaciones que puedan tener.

“En el caso del Banco de Comercio se cuenta con la tarjeta de crédito con una tasa de interés del 26.00 %, en beneficio de la rentabilidad de los usuarios recomendamos utilizar la tarjeta siempre que sea necesario en aquellas compras que se puedan cancelar oportunamente, en temporadas de verano se presentan muchas situaciones que impulsan el consumo, hay que saber en qué momento utilizar este producto financiero”, refiere Mario Cifuentes, Jefe de la División de Riesgos del Banco de Comercio.

A continuación cinco consejos para utilizar correctamente la tarjeta de crédito y no generar deudas en el presupuesto:

1.- Comprende el tipo de acuerdo de pago establecido. Recomendamos que te informes al detalle revisando siempre tu estado de cuenta y entiendas que tipos de acuerdos de pago tienes con tu tarjeta, por ejemplo, de qué forma funcionarán los intereses y de qué manera se cobrarán las comisiones. Además, reconoce las fechas de vencimiento para que se organice con anticipación.

2. Aprende a elegir y diferenciar entre pago total y pago mínimo. Siempre verifica el tipo de pagos detallados en tu estado de cuenta. Además, ten presente que el pago total es el monto total que el cliente debe pagar al cierre de su ciclo de facturación, representa el total de la deuda, a diferencia del pago mínimo, que es el monto mínimo que el cliente debe pagar para no incurrir en mora, es decir implica, una fracción de la deuda. Recuerda que el pago mínimo es una opción que busca facilitarte un aporte en tu deuda, en aquellas situaciones en las que no te es posible realizar el pago total del mes, te mantienes al día con tus deudas, pero no cubras toda tu deuda, solo cubres un cierto porcentaje. En cambio, si compras con tarjeta de crédito opta mejor por realizar pagos totales.

3.- Planifica tus consumos y pagos. Si sabes planificar los consumos y pagos de tus tarjetas tendrás una buena salud financiera. Cancela un monto mayor a lo que dice a tu pago mínimo, así pagarás parte del capital y menos intereses para el siguiente mes. Además, no te atrases con tus fechas de pagos para que no tengas moras ni pagues comisiones afectando tu récord crediticio, recuerda que buenos antecentes de buen pagador te permite mayores oportunidades para acceder a otras fuentes de financiamiento. Es un buen hábito recolectar tus váuchers de consumo y recibos, de esta forma verificas tus consumos.

4. Trata de no realizar compras en cuotas. Evitar hacer compras en cuotas, ya que sin darte cuenta los intereses que pagarás equivaldrán a que compres más de lo debido, procura cultivar hábitos de gastos realistas a tu presupuesto y capacidad financiera. En caso programes tus consumos en cuotas, se sugiere solicitarlo al momento de la compra.

5. No acumules varias tarjetas de crédito a la vez. No asumas obligaciones financieras fuera de tu alcance, saber tus prioridades y margen de gasto será clave para que no te endeudes, evita el círculo vicioso de retirar dinero para pagar otras tarjetas. Ten presente que los fondos inmediatos de dinero con diferentes fechas de vencimiento y cronogramas de pago pueden generarte retrasos e incumplimiento de pagos. Prioriza máximo en dos tarjetas, de esta manera evitarás incrementar tu nivel de endeudamiento, que afecta la calificación crediticia para próximos préstamos que puedas necesitar.

El criterio y el uso oportuno de la tarjeta de crédito en temporadas de verano pueden ayudarte a tus consumos, sin embargo, es importante que controles tus gastos durante las actividades con familiares, amistades o compañeros de trabajo para evitar descuidarte en el control de tus finanzas.

Finalmente, para aquellos usuarios interesados en la apertura de su tarjeta de crédito, el Banco de Comercio pone a disposición sus canales de atención y red de Agencias a nivel nacional. Encuentra la más cercana en el siguiente enlace .