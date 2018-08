Cinco características de las personas que no tienen deudas

Si se maneja de forma forma ordenada y responsable, contar con un crédito vehicular o hipotecario es un indicador positivo. Lo mismo sucede con las deudas de tarjetas de crédito .

Los préstamos son una herramienta para comprar antes de poder pagar; por ello, es muy importante destinar un monto específico mensual para cubrir las cuotas de los créditos.

“Hemos visto que la mayoría de las veces los desequilibrios vienen por el uso de las tarjetas de crédito. Cambiar el estilo de vida es importante para no tener deudas”, anotó Facundo Turconi, Fundador & CEO de Solven.

Estas son las características que tienen las personas que no manejan deudas:

1. Solo lo necesario. Ellos no gastan en lo que no es importante. Las ofertas en tiendas por departamento o supermercados pueden ser interesantes; sin embargo, las personas sin deudas se resisten a las tentaciones.

2. Las deudas primero. La tarjeta de crédito, el préstamo vehicular o hipotecario, va primero en la lista. Las deudas son prioridad porque saben que si no pagan a tiempo, no podrán seguir ahorrando y se les encarecerá el acceso al crédito.

3. Tienen metas muy claras. Pedir un préstamo es el último recurso. Sus objetivos financieros son parte de su vida, y entre ellos no faltan las metas de ahorro que les permiten juntar dinero para otros objetivos, como un auto, una casa o invertir en su negocio.

4. Menos es más. La acumulación de bienes no es un fin para ellos. Saben que las cosas que adquieren tienen valor, por el tiempo que les ha costado tenerlas y no por el precio. Es por eso no llenan sus casas o guardarropas de objetos que no necesitan.

5. No, es no. No temen negarse a comprar algo, aunque la mayoría les diga que sí. Ellos saben decir “no” a los gastos hormiga, para poder alcanzar sus metas de ahorro y darse gustos por cosas que realmente les importan.