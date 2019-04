Las cifras de Venezuela, una mirada previa a la Operación Libertad

Según un informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA) habría casi 6 millones de migrantes venezolanos para el 2019 y cerca de 3,4 millones de personas habían salido entre el 2015 y 2018, asemejando este flujo migratorio con los originados por conflictos bélicos en Siria o Afganistán.



Migración diaria

Aproximadamente, 5 mil personas al día salen de Venezuela con el fin de huir del colapso económico y la crisis humanitaria que ronda a la nación petrolera, unas 200 personas por hora, informó la ONU.

Países sudamericanos a los que migran

Los migrantes de Venezuela están mayoritariamente en Colombia (1,2 millones), Perú (700 mil), Chile (265.800), Ecuador (250 mil), Argentina (130 mil) y Brasil (100 mil). En Curazao suman 26 mil (15% de la población total de la isla) y en Aruba, 16 mil (10%).



En Perú

Para febrero del 2019, solo en el Perú se registraron casi 660 mil venezolanos, de los cuales 495 mil ya se han registrado para obtener su Permiso Temporal de Permanencia (PTP), precisó la Superintendencia Nacional de Migraciones (Migraciones).

Migración estimada

El Grupo de Trabajo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) señaló que de continuar la tendencia, el total de migrantes y refugiados venezolanos sumará entre 7,5 y 8,2 millones al finalizar 2020. " Los venezolanos son la segunda población con más refugiados en el mundo solo superada por Siria, que lleva siete años en guerra", dijo el secretario general de la OEA, Luis Almagro.



Inflación

Los apagones, el encaje legal y la variación del tipo de cambio influyeron en la inflación de marzo, el cual fue de 18,1% en Venezuela informó la Asamblea Nacional de Venezuela (Oposición). De acuerdo con la medición del parlamento venezolano, la inflación acumulada en el primer trimestre fue de 429,3% mientras que la inflación entre marzo de 2019 y marzo de 2018 se situó en 1.623.656%.



Crisis económica

Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) reiteró que la inflación en Venezuela para finales del 2019 será de 10.000.000% y añadió que el Producto Interno Bruto (PIB) del país suramericano se contraerá en un 25%.



A mediados de marzo, el diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, José Guerra, indicó que la inflación interanual en Venezuela fue de 2.295.981%. “Estamos hablando de niveles de consumos tan bajos nunca visto en muchos años en Venezuela. La gente no tiene para comprar, la caída del salario es tan brutal que no hay consumo en el país, con estos precios no hay quién compre”, indicó.



Porcentaje de línea de pobreza

​El último reporte de la OEA indicó también que el 87% de los hogares venezolanos se encuentra por debajo de la línea de pobreza y subraya que la pobreza extrema es superior al 60%.

Tasa de homicidios

La tasa de homicidios es de 81,4 cada 100.000 habitantes. Es "quizás la peor crisis en la historia moderna del hemisferio occidental", afirmó el Grupo de Trabajo de la OEA.

