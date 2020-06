Hasta 35 centros comerciales volverían a abrir sus puertas desde este lunes, dijo el director de la Asociación de Centros Comerciales del Perú (Accep), Juan José Calle, tras la autorización del Gobierno dada la semana pasada.

“No van a abrir todos los centros comerciales porque la disposición establece que algunas regiones de nuestro país que todavía no han alcanzado niveles de descenso de la epidemia no pueden abrir todavía. No todos probablemente pero sí alrededor de 30-35 centros comerciales”, señaló Calle en diálogo con RPP.

El dirigente recordó que todos los establecimientos operarán con un aforo de hasta el 50% de su capacidad normal. Esta disposición también aplica a las tiendas que se encuentren dentro de los centros comerciales.

El vocero de la Accep señaló también que a mayoría de establecimientos estarán abiertos de 10 a.m a 7 p.m a fin de evitar contratar un segundo turno y que los trabajadores puedan regresar a casa a cumplir el toque de queda.

“El horario en la mayoría de centros comerciales va a ser de 10 a 7 pm. En otro casos, como el Jockey Plaza, de 11 a 7. De lo que se trata también es que los comerciantes no tengan que contratar un segundo turno o contratar horas extras porque es un costo de operación también cuando excede las ocho horas”, refirió.

“Por lo pronto va a ser ese el horario de manera que los trabajadores tengan tiempo de llegar a su casa cumpliendo con el toque de queda”, puntualizó.

Protocolo de centros comerciales

El aforo máximo permitido será del 50%.

Los establecimientos que se encuentren en los patios de comidas ubicados en centros comerciales solo podrán brindar el servicio de entrega a domicilio (delivery) con logística propia o de terceros y recojo en tienda.

No se encuentra permitido el ingreso de menores de edad a los centros comerciales.

No se encuentran comprendidos en la reanudación los cines y las zonas recreativas.

Uso obligatorio de mascarilla para todas aquellas personas que ingresen a los locales (proveedores, vendedores, compradores, entre otros).

Brindar facilidades, a través de estaciones de lavado de manos, para el ingreso a los locales.

Mantener el distanciamiento social no menos de un (1) metro.

