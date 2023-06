“Elegimos la Democracia”. Ese fue el lema bajo el que se inauguró y comenzó ayer la Edición 28 de CADE Universitario, organizado por IPAE Acción Empresarial.

Una de las primeras exposiciones estuvo a cargo de la historiadora y catedrática universitaria Cecilia Bákula, quien destacó la importancia de la participación de los jóvenes en la política.

“La democracia no existe, es una entelequia, es un sueño, es un concepto. Lo que existe son los seres humanos que se capacitan y creen que ese sistema (democrático) es el mejor. Yo creo en ese sistema, pero ese sistema en el Perú tiene que ser real. No puede ser un sueño, tiene que ser un sistema que incluya el problema del Perú. Tiene que ser un sistema que ataque, mate, aniquile la corrupción, que involucre a todos los peruanos”, dijo y aseveró que “sin educación no hay democracia posible”.





INVERSIÓN PRIVADA

En la sesión de ayer también se dedicó un bloque al crecimiento económico. El profesor principal del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico (UP) y columnista de Perú21, Carlos Parodi, intervino y comentó acerca del lento avance del Producto Bruto Interno (PBI) peruano, además de la alta inflación que todavía golpea al país.

Al respecto, afirmó que es importante el desarrollo de la actividad productiva para generar empleo, recursos para los gobiernos subnacionales y reducir la pobreza.

“Para que una economía crezca necesitamos que se invierta más (…). La inversión puede ser privada o pública. La pública es 20% del total y la privada es el 80%. De cada S/10 que se invierten, S/8 son del privado y solo S/2 del sector público. Se deduce que si no mueves la inversión privada, el Perú no se va a mover”, resaltó.

Quien también destacó el desembolso de los privados fue el exministro de Economía y presidente del Consejo Privado de Competitividad (CPC), David Tuesta. En su presentación que fue grabada, comentó que la productividad laboral en el Perú es más baja que en otros países de la Alianza del Pacífico.

“La productividad de las microempresas en el Perú es solo el 6% de la productividad de las grandes empresas, mientras que en Colombia es 41%”, sostuvo.





LA CORRUPCIÓN

Otro de los temas que se trató en la jornada de ayer fue la corrupción. El contralor general de la República y también columnista de Perú21, Nelson Shack, afirmó que si esta fuera eliminada se reduciría la pobreza, aumentaría el número de hospitales de alta complejidad y se podría construir hasta dos carreteras centrales.

“Más corrupción, más soborno, menos producto bruto per cápita, más pobreza, más desigualdad”, comentó.

Además, reflexionó diciendo: “Siempre se dice que ‘el pueblo tiene el gobierno que se merece’. Es verdad, nosotros escogemos a las autoridades y está claro que nos paramos equivocando, pero también es verdad que uno escoge de lo que hay”.

En tanto, el gerente país del Grupo Falabella y columnista de este diario, Juan Fernando Correa, destacó la importancia de que en el Perú se recupere la confianza y señaló que hay una mala imagen empresarial porque en el pasado “hubo empresas que fueron tremendamente corruptas”.

“Los gremios echaron a Odebrecht, a Graña y Montero y a los otros. (…) No podemos aceptar eso (la corrupción). Odebrecht ha sido el grupo empresarial más destructivo que ha tenido el país. Construyó para destruir”, aseveró el empresario.





Datos:

En la sesión de hoy de CADE participarán, entre otros, Gianfranco Ferrari, CEO de Credicorp y Jorge Yamamoto, profesor principal de la PUCP.

Esta edición de CADE Universitario se lleva a cabo en la Escuela Naval del Perú, en el Callao, y congrega a cerca de 500 líderes jóvenes de 13 regiones del país