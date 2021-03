No es de las personas que tiene un plan de carrera establecido a cinco, diez o quince años. Llegó a 2014 y frenó. Venía de trabajar en una consultora de empresas en Francia. Aquel año giró el timón y partió a Latinoamérica. Quería conocer la región, hablar español y descubrir otra cultura. Cuatro años más tarde, le llegó la oportunidad de lanzar Beat en Colombia. Hoy es vicepresidenta de operaciones para Latinoamérica de esta aplicación de servicio de movilidad.

Cecile Novion se formó originalmente en Ciencia Política, para luego migrar a Finanzas Corporativas. Le llamó la atención el impacto que se puede tener desde el sector privado para ayudar al sector público. “El privado puede complementar lo que puede hacer el sector público de formas distintas porque en el sector público no puedes tomar ciertos riesgos. Ese impacto me interesó”, me dice desde Bogotá. Hija de un profesor de colegio y una directora financiera, también pensó ser abogada. Los caminos de la vida de una ejecutiva francesa que lleva seis años en Latinoamérica.

-¿Cómo ha impactado la pandemia en el sector de las aplicaciones para movilidad?

Diría que se ha transformado. Aunque en los meses más duros nuestros viajes se vieron impactados hasta en 80%. Hoy en día estamos recuperándonos y va muy de la mano con la recuperación de cada país. Es muy difícil saber el futuro, pero pensamos que, más o menos, a finales de 2021 deberíamos haber regresado a los niveles de antes de la pandemia, en términos de cantidad de viajes.

-¿Qué tuvieron que hacer para adaptarse?

En el Perú lanzamos varios servicios para responder a necesidades que, de pronto, no existían, como envío de paquetes para tiendas pequeñas, tiendas de barrio o para gente que quiere mandar algo a sus seres queridos. Hay otros servicios que hemos lanzado, con carros más grandes, para gente que quiere tener más espacio. Son servicios que seguirán.

-¿En el Perú está, más o menos, instalada la cultura del uso de aplicativos para taxis?

En el Perú el transporte público todavía tiene mucho por desarrollar y en un contexto en que las multitudes son algo que la gente quiere evitar, aun más que en otros países, una opción como la de Beat se vuelve muy relevante. Y, además, Perú fue el primer mercado que lanzamos en Latinoamérica. Somos una empresa que está para responder las necesidades, por eso rápidamente buscamos cómo seguir aportando; así lanzamos un servicio gratuito para personal médico. Creo que somos parte de la solución.

-Sin embargo, todavía se escuchan voces que señalan que una aplicación de taxi afecta al taxista tradicional.

Hoy en día no hay ninguna ciudad de Latinoamérica donde las necesidades de movilidad estén resueltas. Más bien, hacen falta soluciones de movilidad. Y cuanto más competencia existe, es mejor para el usuario. Y tampoco se trata de competir por el usuario, sino de llevarle más opciones.

-Hay personas que se resisten a usar un taxi por aplicativo por el costo e incluso por la demora. ¿Cómo enfrentan ello?

Nuestra misión es cómo hacer más eficiente nuestro servicio. Nunca se acaba el trabajo. En el Perú, por ejemplo, tenemos un servicio que se llama Beat Lite, a un precio menor.

-¿Cómo evolucionará el servicio? ¿Podríamos imaginar que en 20 años los vehículos serán conducidos por robots?

Creo que 20 años es razonable para la aparición de los vehículos autónomos. Si bien la tendencia es que ya puedes tomar un vehículo autónomo en países como EE.UU., todavía hay tiempo para que esta tecnología se desarrolle acá. Mientras tanto, nosotros ya estudiamos la transición a una movilidad sostenible, con cero emisión de carbono. Es muy difícil que los conductores hagan la transición a un vehículo eléctrico, porque aún los costos son una barrera de entrada. Entonces, estamos trabajando en cómo ponemos estos vehículos. Y eso hacemos en México. Tenemos que ayudar a las ciudades a tener una movilidad más sostenible.

-¿Ser mujer en esta industria ha sido un tema?

No. Beat es una compañía que tiene como prioridad encontrar el mejor talento, y parte del principio de que este talento está distribuido de forma equitativa en el mundo. No he sentido ninguna diferencia ni positiva ni negativa por ser mujer. Beat en su comité ejecutivo tiene varias mujeres. La fuerza laboral es 45% mujeres y 55% hombres.

-¿Estaría a favor de las cuotas de género?

Es un tema bien difícil. También entiendo y escucho el argumento que dice que el cambio viene de arriba y que si no ves arriba un cambio, es muy difícil que el cambio se dé a otros niveles. Tú miras hacia arriba para buscar mentores, ejemplos en los cuales imaginarte. Me cuesta decirte sí o no en el tema de las cuotas, porque no creo que sea tan sencillo. Idealmente quisiera que lleguemos a equidad de género sin tener que pasar por acciones así. Ahora, entiendo que en algunos contextos sea una necesidad temporal.

-Por ejemplo, casi no se ven taxistas mujeres.

En toda la región lo estamos analizando para entender cuáles son las barreras de entrada. ¿Qué hace que una mujer no considere esto como una ocupación atractiva?

-Puede ser una oportunidad, porque una mujer podría proyectar más seguridad.

Oportunidad y responsabilidad.

-Por ejemplo, he visto escuelas de manejo solo para mujeres.

Una de las cosas que estamos piloteando en Ciudad de México es un servicio de vehículos eléctricos que lo trabajamos con entidades del gobierno para buscar mujeres que sean conductoras de esa flota. Vamos a ver cómo evoluciona.

-Cecile, ¿alguna vez le tocó hacer taxi?

No, porque tengo mi pase para manejar en Francia y aún no lo he sacado en Latinoamérica. Soy una pasajera muy feliz en cualquier ciudad a la que vaya (ríe).

AUTOFICHA:

- “Soy Cecile Novion. Tengo 33 años. Nací en Dax, en el sur de Francia, la ciudad más cercana y conocida sería Burdeos, como a dos horas. Estudié Ciencia Política y luego una maestría en Finanzas Corporativas; tomé esa oportunidad para complementar mis estudios”.

- “Yo creo que las ciencias políticas me han permitido entender de una forma más general el contexto y el ámbito de los actos que estés generando. Antes de venir a Latinoamérica, de Perú conocía lo que el mundo conoce: Machu Picchu. En 2015 fui por primera vez a Perú”.

- “He ido a Perú unas diez veces, por trabajo y también para conocer el país y viajar. Creo que en esta región hay mucho por hacer, hoy es mi casa, a pesar de ser francesa. Con Beat queremos consolidarnos. Mi padre era profesor de colegios y mi mamá ha sido directora financiera”.

