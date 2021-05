El Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (IDEXCAM) ha identificado siete líneas de productos peruanos con altas oportunidades comerciales hacia Corea del Sur, país con el que se tiene suscrito un Tratado de Libre y Comercio desde hace 10 años.

El IDEXCAM señaló que el Perú ha sabido mantener una sólida relación comercial con el país asiático a pesar de una coyuntura de crisis sanitaria, etapa en la que se ha consolidado aún más. En ese sentido, manifestó que es posible seguir aumentando los envíos hacia ese mercado con productos seleccionados y mediante el trabajo conjunto de los sectores público y privado.

Entre los productos peruanos que podrían consolidarse más en dicho mercado destacan el café sin tostar ni descafeinar, camarones y langostinos congelados, los suéteres, cardiganes y artículos símiles de punto de algodón, triciclos, coches de pedal y juguetes con ruedas, suéteres de punto de lana.

Asimismo, el azúcar de caña en estado sólido y calzado con suela de caucho, productos cuyos envíos no superan los US$ 1.000 pero que están registrando una demanda creciente el mercado surcoreano.

POR PRODUCTO

En el 2020, los envíos de café sin tostar ni descafeinar hacia Corea del Sur sumaron US$ 26,1 millones, monto que representa el 9,05% de participación de lo que adquirió dicho país en ese año (US$ 288,5 millones).

En lo que respecta a los camarones y langostinos congelados, Corea del Sur compró US$ 114,3 millones (+6,78%), siendo las de origen peruano US$ 34,3 millones (29,99% de participación).

En cuanto a los suéteres, cardiganes y artículos similares de punto de algodón, el Perú exportó un valor de US$ 313.000, cifra que representó el 7,61% del total importado por el país asiático desde la región (US$ 4,1 millones, cifra que mostró un aumento de 38,01%).

Por otro lado, Corea del Sur importó triciclos, coches de pedal y juguetes con ruedas, por un valor de US$ 1,5 millones (+44,56%), de los cuales los envíos desde el Perú representaron el 6,89% (US$ 107.000); y las ventas peruanas de suéteres de punto de lana de alpaca sumaron US$ 23.000, monto que representó el 6,23% de participación de las compras coreanas de este producto; esto es US$ 369.000 (+80%).

En relación al azúcar de caña en estado sólido, Perú exportó un valor inferior a los US$ 1.000; sin embargo, Corea compró desde América Latina y el Caribe US$ 171,2 millones cifra que representó un incremento de 859,35% con relación al año 2019; siendo sus principales proveedores Nicaragua (US$ 59,9 millones) y El Salvador (US$ 39,3 millones).

De la misma manera Corea adquirió US$ 4,6 millones de calzado con suela de caucho lo que significó un crecimiento de 68,14%, siendo sus principales proveedores desde Latinoamérica, Brasil (US$ 3,2 millones) y República Dominicana (US$ 821.000).

Para el IDEXCAM estos resultados del 2020 muestran un desempeño favorable de nuestras exportaciones con la expectativa que estos envíos sigan creciendo en el mercado surcoreano.

