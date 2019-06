CCL: Mal desempeño de la economía es por baja inversión pública y no por factores externos

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) discrepó con el Ejecutivo al afirmar que el bajo desempeño de la economía peruana registrado en abril no se debería a "factores externos" sino a la baja inversión pública y la caída de la inversión privada no minera.

"Las dificultades que hoy muestra la economía peruana no pueden atribuirse a factores externos, sino que responden a problemas producto de la insuficiente inversión pública y la baja de la inversión privada no minera que no permiten crear empleo y el crecimiento del país" señaló Yolanda Torriani, presidenta del gremio.

El Ministerio de Economía y Finanza (MEF) reportó que la desaceleración mundial y la guerra comercial protagonizada por Estados Unidos y China causaron la desaceleración económica del país.

Según la CCL, el crecimiento de 0.02% de la economía peruana registrado en abril debe significar una voz de alerta tanto a las autoridades del Poder Ejecutivo como al Congreso para que prioricen una agenda en la que predominen las necesidades urgentes de la población.

“Si bien la inversión privada minera muestra señales positivas, la inversión general del país se encuentra afectada y mientras eso ocurra no se podrá generar empleo de calidad", indicó.

“El crecimiento del primer trimestre (2.3%) y lo registrado en abril (0.02%) podrían llevar a la baja las proyecciones para el cierre del año (de 3.7%)”, subrayó Torriani.

Finalmente, la ejecutiva remarcó que con una economía que crece por debajo de 3.5% no se puede combatir la pobreza, por lo que se debe reimpulsar el crecimiento, lo cual es un compromiso del sector empresarial.

“El Perú tiene una estabilidad macroeconómica y si bien hoy se busca consolidar la institucionalidad con reformas políticas, electorales y del sistema de justicia, todo ello nos da una base pero no nos garantiza el crecimiento y el desarrollo”, puntualizó.