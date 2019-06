Frambuesas y moras peruanas muestran potencial agroexportador por demanda externa

Las frambuesas y moras peruanas podrían convertirse en importantes productos del sector agroexportador peruano, dado que están registrando una expansión en sus envíos impulsada por el incremento de la demanda internacional, informó el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

En el periodo 2011-2018, las importaciones mundiales de frambuesas y moras mantuvieron un crecimiento interanual constante de 17% y en el 2018 registraron un valor exportado total de US$ 2,850 millones con un volumen de 417,649 toneladas.

Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido y España fueron los principales países demandantes de estas frutas, cuyas importaciones tuvieron una variación promedio de 20%, 5%, 24%, 11% y 68% respectivamente.

“Con este panorama, las exportaciones de frambuesas y moras están mostrando señales de crecimiento que ayudarían a diversificar la cartera exportadora. En los cuatro primeros meses del año, el valor de los envíos sumó US$ 19,883, cifra que se aproxima a lo registrado en el 2017 (US$ 20,000), y que podría aumentar mucho más al cierre del 2019”, afirmó Carlos Posada, director ejecutivo del Idexcam.

En ese sentido, consideró necesario que nuestro país debe establecer una estrategia para identificar y diversificar los productos agropecuarios con potencial exportador a fin de disminuir el posible riesgo de saturación de algunos como las paltas y arándanos.

Actualmente los principales mercados de frambuesas y moras peruanas se encuentran en Nueva Zelanda, Holanda, Italia, Reino Unido y Francia.

Precisamente un mercado al que podrían ingresar estas exportaciones es Estados Unidos, considerando que, según el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal de los Estados Unidos (APHIS, por sus siglas en inglés), las frambuesas provenientes de Perú no cuentan con restricciones en la entrada.

“A pesar de que este país produce estas frutas para el consumo interno y para la exportación, las cantidades no son suficientes, por lo que sus importaciones han tenido un crecimiento constante durante los últimos años (20%)" apuntó el ejecutivo

"Además, en el Acuerdo de Promoción Comercial celebrado entre Perú y Estados Unidos, vigente desde el 2009, se negoció la partida a la que pertenecen las frambuesas y éstas están libres de arancel”, recordó Posada.

Cabe mencionar que en los últimos 10 años, este producto ha registrado muchas variaciones en sus exportaciones.

En el 2011, el producto registró un valor exportado de US$ 9,000; mientras que en el 2015 las exportaciones ascendieron a US$ 68.000, es decir 7.5 veces más, pero si se menciona lo exportado en el 2012, los envíos apenas sumaron US$ 5,000 y en el 2018 no registraron valores.

“A pesar de que las exportaciones en esos años no fueron elevadas, los exportadores peruanos podrían aprovechar el alza que hay en el consumo tanto en el mercado externo e interno, dado que estos 'berries' son reconocidos por sus propiedades nutricionales y antioxidantes”, remarcó el representante de la CCL.