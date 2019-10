Economía







Exportación de confecciones crecería 5% y sumarían US$ 1.011 millones al cierre de 2019 Los T-shirts y camisas impulsarán este crecimiento, pues serán los productos de mayor demanda en el mercado internacional con envíos estimados en US$ 414 millones y US$ 394 millones, respectivamente, afirma la CCL.