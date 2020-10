A la presidenta de la Comisión de Reforma Previsional, Carmen Omonte, le gusta reiterar que el proyecto que publicarán para tal cometido será consensuado con el MEF, la SBS y todos los actores competentes. Sin embargo, no puede confirmar que el grupo de trabajo consultó sus propuestas con ambas instituciones. ¿Por qué la congresista, que fue denunciada por su trabajadora del hogar en 2015, se preocupa tanto por sacar adelante una reforma en pocos meses?

Se cuestiona que los mismos afiliados tengan que subsidiar las pensiones de otros aportantes, cuando es una labor del Estado. ¿Cómo consideran que esta propuesta va a terminar beneficiándolos?

Inicialmente se aprobó los principios que iban a ser la base de este sistema: el de universabilidad, el de progresividad, sostenibilidad, eficiencia, transparencia y de solidaridad (…). Posteriormente se aprobó los lineamientos, el modelo. Este modelo va a ser, a diferencia del actual, un modelo integrado. Va a recoger lo mejor de ambos sistemas. Se están planteando tres pilares: el primero va a ser no contributivo, de lucha contra la pobreza, que va a acoger a Pensión 65 y al programa Contigo. Después tenemos un pilar contributivo, que es el esquema en el que nos movemos los aportantes, pero buscando incluir con incentivos a ese 70% que está fuera del sistema. Y un tercero es un pilar tradicional para los que quieran ahorrar tradicionalmente para su fondo previsional. Este es el sistema integrado; va a ser con base en cuentas individuales.

Dice que van a ser cuentas individuales, pero va a haber aportes solidarios que van a ir a un mismo fondo. ¿Por qué creen que esa alternativa es mejor que tener un subsidio del Estado?

Cuando hablamos de solidaridad, no estamos hablando de quitarles parte de los fondos a los aportantes. Cuando se habla de solidaridad, empezamos porque, cuando el Estado subsidia Pensión 65 y Contigo, ya estamos siendo todos solidarios porque el Estado se basa en sus propios recursos, en los aportes de todos los peruanos. En segundo lugar, hoy el Estado ya subsidia con base en la pensión mínima a una gran cantidad de aportantes a la ONP (…). Los propios gremios privados han planteado en diferentes momentos y en nuestra comisión que sería importante que el nuevo sistema implique una pensión mínima para todos.

No se cuestiona la pensión mínima. La pregunta era ¿por qué optar por el hecho de que los mismos afiliados terminen subsidiando a otros aportantes y no provenga esto desde el Estado?

Existe un componente de solidaridad en todos los pilares y la solidaridad más importante del grueso de ese aporte solidario viene desde el Estado. Y cuando hablamos de que estas cuentas individuales van a ser gestionadas en dos tipos de fondos, me imagino que por ahí va la preocupación: (serán gestionadas) en el fondo de riesgo individual y en el fondo de riesgo compartido (…). Un fondo (el de riesgo individual) va a ser directamente gestionado por los gestores privados, dentro de los cuales podrían estar las AFP. El fondo de riesgo compartido, que también está en el mismo esquema de cuentas individuales, va a ser gestionado por el Estado a través de, por ejemplo, y esto aún se está determinando, el fondo de reserva previsional que existe dentro de la ONP.

Cuando hablamos de crear el Organismo Público de Pensiones (OPP), ¿quién fue la persona que lo propuso?

Es en base a consenso que la hemos recibido.

Alguien debió plantearla…

Ninguna reforma de esta naturaleza, de esta magnitud, podría basarse en la opinión de una persona. Sería imposible reducirlo al planteamiento de una persona. Pero, por ejemplo, entre los estudios que analizamos está un estudio. El que se dio en manos del exministro (de Economía y Finanzas) Alfredo Thorne, de 2017, cuando se creó una comisión de protección social. En su página 326, en el punto 4 menciona: “Se debe de gestar un organismo centralizador que ayudará a completar la viabilidad integral del sistema”, que es lo que estamos proponiendo, un sistema integral.

Hasta donde le entiendo, fue esta propuesta que se hizo durante el periodo del exministro de Economía, Alfredo Thorne, la que han tomado. ¿O la ha propuesto una entidad?

No es así, cuando se plantea una reforma de esta naturaleza, se escucha a todos los actores (…) No se puede plantear una reforma que interesa a todo el país con base en la opinión de un solo sector o una sola persona. Se consiguen propuestas de esta naturaleza con base en el consenso y escuchando a todos los actores. Hemos escuchado, al sector privado, al Ejecutivo, organismos multinacionales, a los gremios sindicales y a la sociedad. Por tanto, esta reforma no es el resultado de la opinión de una sola persona.

Entonces, ¿cuáles fueron las fuentes de donde se tomó esta iniciativa? Una fue la (propuesta hecha en el periodo) del señor Thorne. ¿Cuáles fueron las otras?

No, es una de las tantas, no es que hemos tomado solo una propuesta. Esta ley va a salir del Congreso, eso es lo importante (…) Esta ley tiene que ser en base al interés de todos.

¿El MEF y la SBS estaban de acuerdo con crear este Organismo Público de Pensiones?

Hasta las conversaciones que hemos tenido hasta ahora, están de acuerdo con la mayor parte de lo que se ha avanzado. Seguiremos conversando, seguiremos dialogando. Me preocuparía que el propio Estado rechace la valoración que se tiene de su eficiencia.

¿Pero el MEF y la SBS estaban de acuerdo?

Estamos trabajando en diferentes ámbitos.

¿Entonces no estaban de acuerdo? Me hubiese dicho que sí (lo estaban) si hubiese sido de esta manera…

No podemos consultar cada uno de los puntos porque, si no, no sería una propuesta del Congreso.

Es decir, todavía está sujeto a evaluación de los organismos. ¿La creación de la OPP todavía no ha sido opinada por ambos?

(Está sujeto) a que encontremos puntos en común y en aquello que pueda aportar la SBS.

Tenga en cuenta

-“La ministra Alva ha vuelto a ser invitada a la comisión. Ya tienen una propuesta nueva porque nos habían expuesto una fórmula inicial. Es un planteamiento de la ONP. Seguiremos dialogando”, dice.

-“Con respecto al equipo (de asesores), tenemos a Noelia Bernal, César Abanto, a Álvaro Vidal. Creo que son peruanos de la mejor voluntad y, con la experiencia técnica que tienen, aportan al día a día, pero las decisiones las tomamos como Congreso”, remarcó.

Carmen Omonte 23-10-2020