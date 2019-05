Carlos Raffo sobre IPAE: “Esto se inició con perspectiva”

Este 2019, el Instituto Peruano de Acción Empresarial, IPAE, cumple 60 años. A través de este tiempo, ha contribuido con iniciativas para impulsar el desarrollo del sector privado, de la gestión pública y la prosperidad del país. Si bien su historia va ligada a la Convención Anual de Ejecutivos o CADE, que cada año congrega a los principales líderes empresariales, en los últimos años los esfuerzos por intensificar la generación de políticas y propuestas en favor del país se han incrementado. Uno de sus fundadores, un ex presidente se pronuncian al respecto.

Cuando Carlos Raffo habla de IPAE , sonríe. Le resulta inevitable hacerlo mientras recuerda la primera edición del CADE Ejecutivos, en 1961. Dice que entonces era “solo un muchacho”. Luego de tener una mañana un poco agitada, este empresario y fundador de IPAE llega a casa, hace una pausa a sus 91 años, y evoca algunos de los primeros años de IPAE.

¿Cómo es que usted se convirtió en uno de los fundadores de IPAE y cómo surgió la iniciativa?

-Es interesante porque no fue mía la ida (sonríe). Carlos Vidal era vicepresidente de IBM para toda Sudamérica. Él me apreciaba mucho, él es uno de los fundadores. Entonces, me invitó a formar parte de IPAE. Por otro lado, Carlos Mariotti, que era el gerente general de Empresas Eléctricas Asociadas, estaba formando otra entidad. Entonces, coincidieron sus dos iniciativas y por eso Carlos Vidal, que me tiene mucha consideración, porque yo era solo un muchacho, me invitó y me dijo “tienes que participar en esto”.

La idea era profesionalizar la actividad empresarial. ¿Cuál fue el mayor desafío al no haber una escuela de negocios en esos tiempos?

-No, no había y las organizaciones gremiales estaban muy sueltas, sin una cabeza. Eso empujó a Carlos Vidal a crear el Instituto Peruano de Administración de Empresas. Así es como comenzó esto, como algo pequeño pero con mucho deseo y perspectiva.

¿Cuál es el mayor cambio que observa en el CADE desde su etapa inicial?

-Es bastante pintoresca la historia. Las primeras reuniones de IPAE se hacían en Paracas y no éramos más de 50 o 60 personas. Poco a poco fue creciendo hasta que la organización tuvo otro volumen y empezó a realizarse en la forma como actualmente se le conoce. Antes las reuniones se hacían en Paracas una vez al año, luego comenzaron a hacerse en otras provincias.

Respecto a las iniciativas con las que ha contribuido IPAE al país, hay muchas, pero, ¿cuáles podría usted destacar?

-La organización funciona muy bien y el CADE actualmente es realmente importante y populoso, pero después (del evento) queda poco y se reduce a un trabajo del instituto, menos mediático. Es interesante ver la concurrencia del CADE en Paracas, comparada con la marcha anual de la institución. Es totalmente distinto. En la conferencia del año pasado no deben haber asistido menos de 2,000 personas.

¿Cuál es la edición del CADE más memorable para usted?

-Recuerdo cuando una vez se invitó al gobierno militar de ese entonces a un CADE. No recuerdo el año, pero el general (Juan) Velasco (Alvarado) estaba personalmente y la gente del gobierno entendió la idea del CADE. En ese sentido, fue positivo. Ahora es una cosa enorme. No sé si quizás es demasiado grande y se ha perdido el leitmotiv original o puede que sea solo el razonamiento de un viejo.

¿Cuál es el desafío en el que debería persistir IPAE?

-Hay que tener en cuenta que los cambios sociales, políticos en el Perú han sido bastante severos y llamativos. Creo que justamente para estas variaciones y cambios en las iniciativas y filosofías IPAE es una institución adecuada. Y el CADE es la ocasión indicada para hacer que este espíritu se prolongue para todo el año. Las preocupaciones deberían mantenerse por todo el año, e IPAE debería estar en contacto con las dificultades de los gremios (...). Creo que ahí está el objetivo fundamental de IPAE: conseguir que esto no solamente sea el CADE, una reunión exitosa, con intercambio de ideas, sino que se prolongue durante todo el año y que no se produzca un bajón en la atención y en la preocupación sobre los problemas que se abordan.