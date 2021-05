Los programas de clemencia son el mejor arma para combatir las prácticas anticompetitivas y el aporte de las empresas colaboradoras es crucial para el desarrollo de las investigaciones que permiten identificar a los responsables, tal como sucedió con la autodenuncia del Grupo El Comercio ante el Indecopi. El abogado y socio del Estudio Payet explica en qué consisten las colaboraciones.

¿En qué consiste el programa de clemencia?

Es la herramienta más efectiva para combatir carteles en el Perú y el mundo. En Europa y EE.UU. el 70% u 80% de casos investigados y sancionados tienen participación de un colaborador. En Perú, desde 2014 se ha podido tramitar más de una docena de investigaciones y se ha llegado a poner multas históricas de hasta S/150 millones.

¿Cuál es el papel del autodenunciante?

Las prácticas anticompetitivas son extremadamente difíciles de probar. Desde hace unos años Indecopi tiene herramientas informáticas que le permiten recuperar información eliminada de discos duros, Outlook (correos) y datos de computadoras. Y al final tiene piezas de un rompecabezas como una idea general de la imagen que tiene que armar. Lo que hace el programa de clemencia es que los colaboradores armen el rompecabezas y le digan “esta pieza va acá”. Esto permite al Indecopi reconstruir al detalle y a niveles de comprensión que ni con las herramientas forenses más sofisticadas podrían hacer.

En el caso del GEC, ¿qué tan importante fue su rol como autodenunciante?

En el Perú la cantidad de procesos de contratación pública exceden la capacidad de procesamiento de cualquier autoridad. Este es un típico caso en el que la colaboración espontánea del implicado le permite a la autoridad conocer temas que simplemente no podría, no porque no tenga capacidad intelectual, sino que no tiene los recursos necesarios.