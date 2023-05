El expresidente de Petroperú Carlos Paredes conversó con Perú21 sobre la llegada del nuevo presidente de directorio de dicha empresa estatal, advierte que Petroperú no está en posición de tomar los lotes petroleros de Talara I, VI, X y Z-2B y aclara que es momento de que el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Óscar Vera Gargurevich, aclare si está del lado de los peruanos o de la ‘gran cofradía’.

¿El nuevo presidente de Petroperú, Pedro Chira, cumple el perfil que se necesita?

No lo conozco. Entonces, me resulta difícil opinar de él. Yo creo que lo que se necesita es el liderazgo de un profesional independiente que tenga experiencia en el manejo de empresas, que conozca los problemas que va a enfrentar en la empresa. Creo que eso es crucial, que tenga independencia de las autoridades del gobierno, de la Junta (General de Accionistas de Petroperú).

¿Cree que hay un interés institucionalizado en que se concrete el ingreso de Petroperú a operar los lotes de Talara?

Los lotes no son de Petroperú. El que toma esa decisión es el gobierno en representación de todos los peruanos. Creo que es una mala decisión del gobierno entregarle esos lotes y seguir capitalizando a Petroperú sin exigir nada a cambio, sin que sea parte de una estrategia de mejoría de la empresa. Lo que necesitamos es que se invierta en esos lotes para poder explotar más petróleo, tener más impuestos con los cuales financiar la educación, la salud, la justicia. Petroperú no tiene el capital para hacer esas mayores inversiones y no tiene el personal con experiencia en eso (…). El tema es que esta no es decisión de Petroperú, sino una decisión del gobierno. El reflector debe estar puesto en el Ministerio de Energía y Minas (Minem). ¿Por qué toma una decisión tan equivocada?

Considerando que el Minem y el MEF forman parte de la Junta General de Accionistas, ¿hay falta de presión sobre Petroperú para que enrumbe su modernización y fortalezca su gobernanza?

Es importante señalar que el presidente de la Junta es el ministro de Energía y Minas, el señor Óscar Vera (Gargurevich), que tiene mucha experiencia en Petroperú. Él ha hecho toda su carrera profesional en Petroperú y fue representante de los trabajadores en el directorio y logró ese puesto con el apoyo de los sindicatos. Eso puede ser bueno y también, en caso de que lo único que busque sea representar la posición de una dirigencia sindical o de lo que yo llamaba ‘la gran cofradía’, eso puede ser malo. El señor Oscar Vera tiene que ver dónde se ubica. Si se ubica como representante de ‘la gran cofradía’ o se ubica como el ministro que representa a todos los peruanos. Él no está como representante de un grupo de trabajadores. Por cada peruano que trabaja en Petroperú hay 15 mil que no lo hacemos: ese es el ratio, uno a 15 mil. Entonces, el ministro tiene que escoger si va a pensar en 15 mil o en uno. Porque esos 15 mil somos los que nos sacamos la plata del bolsillo.

En años pasados, cuando el MEF tenía mayor influencia en los gabinetes, se pensaba o decía “¿dónde está el ministro de Economía que no marca el paso?” cuando algo no avanzaba en un sector. ¿Siente que eso ha dejado de influir en Petroperú o nunca sucedió realmente?

El MEF tiene dos representantes en la junta y el Minem tiene tres. Tradicionalmente, el MEF es el que llevaba la voz cantante porque es el que tiene la billetera, así de simple. El MEF, dentro del gabinete ministerial, tiene un peso muy importante, mucho más que el Minem, a pesar de que este maneja uno de los sectores más importantes o el más importante en términos de contribución a la economía. Yo creo que el actual ministro de Economía y Finanzas es un funcionario serio, responsable y no tengo por qué criticarlo. Los diferentes ministros tienen diferentes personalidades y pesos específicos. El anterior ministro de Economía (Oscar Graham) se opuso muy fuertemente a las barbaridades que quería hacer en eso el ministro de Energía y Minas de aquel entonces. El enfrentamiento fue público y terminó ganando la partida el MEF. El MEF tiene una responsabilidad muy grande con Petroperú. La empresa está muy endeudada. En la última misión del Fondo Monetario Internacional al Perú para la revisión anual que hacen de la economía, Petroperú fue uno de los temas que tocaron y analizaron.

El caso de Hugo Chávez, expresidente de Petroperú durante el gobierno de Pedro Castillo, sigue avanzando. ¿Cree usted que esto es una señal de que, más allá del gobierno de turno, más allá de los años que pasen, se tienen que rendir cuentas y responder ante las autoridades correspondientes?

Considero que, durante la gerencia general de Hugo Chávez, Petroperú retrocedió muchísimo. Se descabezó a la gerencia, una gerencia profesional que tomó muchos años armar. Se cometieron muchos errores y se puso a la empresa al borde de la quiebra. Yo no puedo adelantar opinión sobre lo que la Justicia vaya a opinar (...). Petroperú no es la chacra de nadie. Petroperú nos pertenece a todos los peruanos y la gente que estuvo muy cercana al señor Chávez y que sigue en la empresa o que está en el Minem creo que tiene que poner sus barbas en remojo. Y si quieren ‘pasar piola’, pues que no hagan barbaridades.