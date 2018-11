El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) lanzó en agosto los lineamientos de una Política Nacional de Competitividad (PNC) que elevaría el PBI potencial del 3.5% actual a 4.5% en el 2022.



La política —presentada el 24 de agosto en el Marco Macroeconómico Multianual del MEF 2019-2022— buscaría potenciar el desarrollo de cada territorio del Perú y crearía el escenario para impulsar a los sectores más productivos de la economía nacional.



Después de 4 meses y luego de que el Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial demuestre la precariedad de la competitividad en el Perú, el actual ministro de Economía comenta los avances de la PNC.



LA COMPETITIVIDAD ES PRIORIDAD

En la entrevista dada a Semana Económica, el ministro explica que para este gobierno siempre ha sido prioritaria la competitividad y sostuvo que lo primero que hizo en su primera presentación en el Consejo de Ministros fue decirles que se tenía que trabajar una política de competitividad en el país. Oliva señala que es la primera vez que se realiza una política de Estado sobre la competitividad. Anteriormente solo hubo planes.



Con respecto al resultado en donde el Perú ocupó el puesto 63 de 140 países en el ranking de competitividad del Foro Económico Mundial y el del Doing Business del Banco Mundial comenta que eso solo revela las carencias que se tiene como país y que elevar la competitividad no es algo que se hace de un día para el otro ya que debe ser un esfuerzo conjunto entre el sector público, privado, gobiernos regionales, locales y todo el país.



En relación a las consideraciones de la Política Nacional de Competitividad (PNC) explico que lo que se presentó el Marco Macroeconómico Multianual fue solo una pre publicación y que sobre la base de eso y los comentarios se publicará la política, la cual tendrá nueve áreas.



Por otro lado, explica que para la provisión de infraestructura y mejoras en el financiamiento se debe apoyar el estado, en el sector privado y es por eso la reforma del marco de las APP [asociaciones público-privadas], que permiten apalancar recursos públicos y aumentar la inversión en menos tiempo.

Para ello sostuvo que se deben solucionar los problemas con las APP.



El ministro señaló que uno de los grandes problemas con las APP es que los proyectos no estaban lo suficientemente maduros para ser lanzados al mercado. Eso ocasionaba que se adjudiquen relativamente rápido, con poca competencia, pero que se terminaban trabando, puesto que cuando ya se iban a ejecutar aparecían cambios sustanciales o terrenos no debidamente expropiados, es por ello que se usará el project management offices [PMO] para dar el sello de calidad y cercioramiento de que los proyectos sean atractivos para el mercado, lo que trae más competencia y eficiencia.



Oliva explica que también se está trabajando los contratos estándares y pronto adjudicaran a la empresa que les va a ayudar con ellos, además cuentan con el apoyo de la CAF y del BID.



“Hay demasiadas iniciativas desarticuladas dentro del Estado y dentro del sector privado. Muchos programas chiquitos con nombre de innovación o desarrollo tecnológico pero que por sí mismos tienen muy poco impacto o uno muy reducido. Tenemos como visión articular lo que ya existe y eliminar lo redundante. Por más que le aumentes el presupuesto a un programa chiquito, no vas a tener impacto”, sostuvo.



Para retomar la diversificación productiva, sostiene que hay que potenciar la minería y reorientar esos recursos hacia la competitividad. La diversificación va a ser un resultado, más que un fin en sí mismo.



Señaló que la actual reforma anticorrupción "es un punto focal para la competitividad".



El sector público puede desarrollar prácticas y dar incentivos, pero al final lo que va a mover la aguja es que el privado haga algo, dejó claro el titular del MEF.