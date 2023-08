Carlos Oliva explicó que para la reactivación económica se necesita cambiar las expectativas y para eso se requieren hechos concretos.

El ministro de Economía ha dicho que en junio tuvimos una caída de 1%, con lo cual serían dos trimestres consecutivos de retroceso, ¿estamos en recesión técnica?

Uno podría decir que sí, una recesión técnica, aunque la manera adecuada de medirlo es con el PBI desestacionalizado, que es lo que hacen los países que tienen este tipo de medición. En el caso peruano no está desestacionalizado. Cuando lo desestacionalizas, ahí sí vemos que hay dos trimestres en negativo. Ahora esto es una etiqueta más que todo, sirve para dar una visión. En el mundo basta con tener dos trimestres en negativo para llamarlo recesión técnica.

El MEF ha anunciado medidas como Reactiva, acciones de formalización para las mypes, impulso a la petroquímica con inversión privada, ¿es suficiente para la reactivación?

No. Para reactivar una economía se necesita cambiar las expectativas y para eso se requieren hechos concretos y no solo anuncios. Los anuncios pueden ser un buen paso, un inicio, pero no cambian las expectativas. Habría que ver el detalle de muchas cosas que se están prometiendo.

Hemos escuchado críticas al discurso presidencial porque no se dijo nada para impulsar la minería, ¿qué medidas faltaron?

Efectivamente, no se mencionó mucho al sector, que es el único, o uno de los pocos, que está creciendo ahora. En los primeros cinco meses ha crecido más de 10%. La problemática del sector tiene que ver con dos grandes temas: tramitología y conflictos sociales.

¿Por qué el segundo semestre sería mejor que el primero?

Básicamente, porque no vamos a tener los dos choques negativos que tuvimos durante el primero, (conflictos y problemas climáticos). Pero no debe ser motivo de complacencia ni mucho menos. Necesitamos aumentar las tasas de crecimiento, el PBI potencial, tener tasas superiores al 4%.

¿Qué medidas se necesitan para dinamizar la economía?

Hay varias. Una es derogar los decretos supremos de la famosa agenda 19 que sacó al inicio de gobierno Pedro Castillo. Hay algunos decretos que están rondando, que están vigentes (…). Hay uno referido a la tercerización, que si bien Indecopi le ha quitado efectividad el decreto sigue dentro del marco legal.

Datos:

Carlos Oliva fue ministro de Economía entre junio de 2018 y septiembre de 2019. Actualmente es director del Banco Central de Reserva y presidente del Consejo Fiscal.

Oliva señaló que la inflación llegaría al rango meta del BCR (entre 1% y 3%) en el primer trimestre de 2024 e indicó que un riesgo es que El Niño sea más fuerte de lo esperado.





