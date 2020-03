La frase toque de queda nos recuerda los años de violencia terrorista, entre las décadas del ochenta y noventa. Hoy se reactualiza por la orden de inamovilidad, entre 8 de la noche y 5 de la mañana, a raíz del coronavirus. Carlos Neuhaus reflexiona que antaño el enemigo era el terrorismo y hoy el enemigo es silencioso, invisible y no sabemos si ya está dentro de nosotros. La crisis por la violencia llegó cuando era estudiante de Administración y empezaba su vida laboral. Su padre, el ex alcalde de San Isidro, y él fueron amenazados. “No la pasamos bien en medio de balaceras y los cochebomba, pero salimos adelante”, evoca.

Hace unos meses, los peruanos nos unimos en torno a los Panamericanos, asistiendo masivamente a las competencias y realizando la que ha sido calificada como la mejor edición en la historia de los juegos. Y hoy nos toca unirnos desde nuestras casas. Para Carlos Neuhaus, quien lideró el desarrollo de Lima 2019, ambos son retos que tenemos que asumir. “Cuando los peruanos nos unimos en un solo propósito, podemos lograr grandes cosas, y eso tiene que suceder ahora”, me dice al otro lado del teléfono, en su casa, donde cumple a cabalidad el aislamiento social.

¿Cómo está viviendo estos primeros días de aislamiento?

En unión familiar. Compartiendo el tiempo, leyendo, informándome, poniéndome al día en los correos e informes, y también haciendo un poco de ejercicio.

Para una persona que hace deporte, como usted, quedarse en casa debe ser complicado.

La verdad que sí. Después de casi tres años de no correr olas, dedicado a la organización de los Panamericanos, en diciembre último empecé de nuevo y fue casi como aprender. Fue una paradoja: dejar el deporte para trabajar por el deporte.

Este aislamiento ha interrumpido su despegue en el deporte de la tabla...

(Risas). Pero bueno, a mal tiempo buena cara. En casa igual hay que tratar de mover el cuerpo. Hay varios ejercicios que uno puede hacer sin necesidad de movernos bastante. En diez metros cuadrados uno puede hacer mucho: sentadillas, planchas, correr en el sitio, subir o bajar un poco escaleras, ejercicios contra la pared.

Pero le costó regresar al mar luego de casi tres años.

Por supuesto. Costó revolcones, tiempo para pararse sobre la tabla. Espero retomarlo pronto.

¿Lo que podría ser una analogía sobre cómo nos tocará salir adelante?

Estos momentos son de reflexión, de evaluar la vida, evaluar el futuro y pensar que vamos a ser distintos. Será un antes y un después, sobre todo en las costumbres de higiene; aún los mercados de abastos no son prolijos en higiene. En Wuhan, China, todo este problema del coronavirus surgió del mercado de esa ciudad, donde también se comercializaban muchos animales. Yo creo que después del coronavirus será como un borrón y cuenta nueva. Tenemos que enfocar nuestras actividades de una manera distinta, tenemos que pensar en el prójimo, pensar en los hijos, en nuestros nietos, en lo que le vamos a dejar a ellos. Tiene que cambiar esta informalidad de que ‘a mí no me pasa nada’, el ‘yo mismo soy’. Bueno, eres en la medida que tu entorno lo sea. Y, por supuesto, hay que pensar en Dios, pensar en que esto no viene gratis.

¿Qué se le puede decir a los deportistas?

Aprovechen para leer. El deporte es una circunstancia en el tiempo. La disciplina del deporte ayuda mucho en la vida. A los jóvenes les sugiero que dejen un rato los juegos electrónicos, que lean y que se informen, que avancen en sus estudios. Hay que organizar nuestros días. Todo este esfuerzo tiene que valer la pena. Lamentablemente, desde mi casa veo cómo pasan los autos y no sé cuántos tienen autorización. No es un tema de que ‘a mí no me ven’, es un tema de que ‘yo puedo ser alguien que propague el virus’.

¿Se deberían radicalizar más las medidas?

Si la gente no es responsable, creo que justos vamos a pagar por pecadores, y se tiene que hacer algo. ¿No? Con la cantidad de autos que veo pasar, la verdad que me está preocupando.

Se podría extender la duración del toque de queda.

Sí, pues, a lo mejor será necesario. Muchos creen que son súper hombres o súper mujeres, que son inmunes, cuando la realidad los puede tirar contra una tumba.

¿Qué enseñanzas nos dejaron los Panamericanos que hoy nos pueden servir?

El compromiso, el asumir retos y organizarlos para alcanzarlos. Cuando nos unimos detrás de un objetivo común, es mucho lo que podemos hacer.

¿Cree que se llegue a realizar Tokio 2020?

La verdad que no sé. El presupuesto que tenían lo han multiplicado por varias veces, lo cual me preocupa. Si se realiza, quiere decir que los humanos hemos vencido un mal. Si no se realiza, es algo que debemos evaluar fuertemente: ¿qué hacemos para salvar nuestro planeta?

¿Y qué se debe hacer?

Respetar la naturaleza, tomar precauciones, pensar en el prójimo. Primero nuestro planeta, el país, la familia, los amigos y, al final, nosotros. Si pensamos en todos ellos, estamos pensando en nosotros.

¿Qué pensaría su padre de este momento?

Mi padre fue una persona casi inalcanzable para mí. Fue alcalde tres veces en San Isidro, logró hacer el serenazgo, fue historiador, profesor universitario y permanentemente preocupado por la realidad del país. Nos enseñó a querer el Perú. Escribió mucho sobre el rol importante de la mujer en la historia del Perú. Yo creo que fue uno de los primeros feministas de nuestro país.

¿Qué diría del presente?

Seguramente nos hubiera contado los desafíos que tuvo el Perú a lo largo de su historia y que pudimos salir adelante, y que las cosas sí se pueden lograr con trabajo y mucha honestidad.

AUTOFICHA:

- “Nací en Lima, el 15 de diciembre del 50. Tengo 69 años. Estudié Administración en la U. de Lima. Tengo dos maestrías: MBA y Negocios Internacionales en EE.UU., y tengo un diplomado en Desarrollo con especialización en Finanzas Públicas en la U. de Cambridge, Inglaterra”.

- “Actualmente, estoy de presidente de la Asociación de Centros Comerciales del Perú. Participo en algunos directorios como la Fundación del Cáncer y en otros directorios en empresas que me permiten estar conectado. Siempre trabajando y no bajando la guardia”.

- “En estos días estoy leyendo libros sobre la historia de la independencia del Perú, la historia de George Washington, la vida del doctor Luis Bedoya. Ojalá uno llegue a los 100 años, como el doctor Bedoya: lúcido. Y por si acaso, en Movistar Deportes están pasando escenas de los Panamericanos”.