Carlos Neuhaus: “Queremos promover las inversiones, pero el comportamiento de las municipalidades las frena”.

Varios centros comerciales han enfrentado una serie de clausuras temporales y otras medidas que han sido tomadas por sus respectivas municipalidades. En la mayoría de los casos, tales acciones fueron calificadas por la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP) como desproporcionadas, por afectar miles de empleos de pequeñas y grandes empresas. El presidente del gremio, Carlos Neuhaus, explica la situación de los malls y la importancia que tendrán las siguientes semanas para miles de establecimientos y peruanos que trabajan en ellos.

Últimamente han tenido problemas con las municipalidades. ¿Cómo viene evolucionando esto?

Me parece que ha parado un poco, porque ya no hemos tenido noticias. Pero sí ha afectado no solamente a los centros comerciales, que quizás son los más visibles, sino que ha perjudicado a cinco empresas industriales grandes en Ate. También a panaderos, a bodegueros, a pequeños restaurantes. Hay un patrón que muestra cierta extrañeza, porque es muy fácil cerrar y perjudicar a personas. No solamente perjudican a la empresa, sino a los trabajadores, que es lo más importante. En los centros comerciales, hay cerca de 200,000 trabajadores que laboran en las tiendas y diversas áreas. Por ejemplo, los mozos se quedan sin sus propinas, los vendedores no pueden cobrar su comisión. No estoy en desacuerdo con que se hagan todas las visitas, pero recomiendo que se pongan en orden porque, por ejemplo, en la mañana viene una persona de Indeci y en la tarde una de la municipalidad y después viene fiscalización. Entonces, hay un caos que tiene que ordenarse.

¿Han observado que estos problemas los tienen con determinados municipios?

No quiero singularizar ahora porque algunos alcaldes se han resentido, pero esto se está dando en varios municipios y no solamente en Lima, sino en provincias. Y es indistinto en un barrio residencial o popular; esto es general.

¿Entonces usted cree que hay una especie de tendencia hacia la prepotencia municipal en cuanto al trato hacia los comercios?

Creo que hay una falta de visión de lo que vale el empresario, que arriesga su dinero y sufre para salir adelante y que quiere promover la formalidad. Esta es una forma de detener ese impulso de aquella formalidad. Queremos promover las inversiones y eso (el comportamiento de las municipalidades) lo frena. Perú, en este año, va a tener, según los expertos, una caída de 5% de la inversión privada por todo lo que ya hemos sabido. Y a eso le agregamos estas dificultades que están teniendo algunos empresarios pequeños, sobre todo. Los grandes tienen un poco más de espaldas para aguantar, pero a los chicos un cierre de una semana o tres días les da un golpe muy fuerte.

¿Cuánto suman las pérdidas por este tipo de cierre de establecimientos?

No tengo la cifra exacta, pero, conversando con algunas empresas industriales, era cerca de US$3 millones. Y son empresas que pagan y contribuyen de manera muy importante con los municipios. Los centros comerciales, en muchos casos, en enero de cada año adelantan a los municipios todos los prediales (pago del impuesto predial), y esto es como una colaboración. Lo que va a suceder es que el próximo año no le van a adelantar o, si estaban pensando en invertir en ese distrito, ya no van a invertir en ese distrito; van a buscar un distrito donde haya un espíritu más promotor. He estado en reuniones en el exterior donde los alcaldes visitaban congresos de centros comerciales; los alcaldes visitaban (los eventos), hacían sus presentaciones y promovían la inversión. Por ejemplo, algunos daban incentivos tributarios para que vayan y, si empleaban a la gente de la zona, los incentivos eran mayores. Aquí hay que cambiar la mentalidad. Hay que trabajar sobre la base de incentivos, no de castigos.

¿Cómo están las expectativas para Fiestas Patrias?

Vamos a ver cómo viene. Anunciaron que iba a ver una visita (marcha) de personas que quieren hacer problemas. Esperemos que no haya problemas para que la economía recargue sus motores y al final salgamos todos beneficiados.

¿Entonces la estabilidad política va a ser clave para la campaña de julio?

Exacto. Y sobre todo pensando en nuestras ciudades del interior, como Cusco, Ayacucho y toda la sierra sur, que es muy bonita. La campaña es una oportunidad para el resurgimiento económico.

Se ha anunciado El Niño. ¿Cómo podría afectar el año para el rubro?

Lo que está sucediendo es que la campaña de invierno se ha atrasado, y quizás muchas empresas se van a quedar sin poder vender algún stock. Es preocupante en este momento. Todos ya han pasado por experiencias parecidas en el pasado. Lo que se hace normalmente es liquidar stock y tratar de salir a otros precios.

Luego de la conflictividad del primer trimestre y los problemas de El Niño, ¿cómo avanza la inversión en el sector?

Debido a los líos que ha habido en el primer trimestre, las inversiones se han puesto un poco más lentas. Pero esperemos que tengamos un buen 28 de julio y eso puede significar algo bueno para el Perú. Si tenemos unas Fiestas Patrias tranquilas, vamos a tener un buen año.

Datos:

Carlos Neuhaus estudió Ciencias Administrativas en la Universidad de Lima, tiene una maestría en Administración de Negocios (MBA) de la Southern Methodist University, y una maestría en Negocios Internacionales de la Thunderbird Global School of Management, ambas en EE.UU.

En su larga trayectoria profesional destaca su desempeño como presidente del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019.





