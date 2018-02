Carlos Bruce: "Se evalúa aplicar subsidio a madres"

El ministro de Vivienda Construcción y Saneamiento explicó las medidas que viene trabajando para bajar la tasa de interés de los créditos hipotecarios y adelantó los próximos proyectos que el programa Mivivienda ejecutará este año.

El país cuenta con una de la tasas de interés de crédito hipotecario más elevadas de Latinoamérica. ¿Qué acciones piensa realizar su sector para poder reducirla?

Estamos pensando hablar con la SBS y Asbanc para modificar el sistema de provisión que se le pide a los bancos, que es demasiado exagerado tomando en cuenta que estos créditos hipotecarios tienen una garantía muy sólida, que es la propia vivienda, además de considerar que ya se pagó la cuota inicial. Es decir, la deuda real es entre 10% y 20% menos, por lo tanto la deuda no debería ser por el valor total del inmueble sino mucho menos. Sin embargo, se exige un régimen de provisiones al sistema financiero que es bastante más exigente que otros tipos de créditos, por lo cual repercute en una tasa mayor porque el riesgo de pérdida es mayor. Tenemos que buscar un sistema de provisiones que garantice la buena salud del sistema financiero, pero que no sea exageradamente conservadora y no nos eleve la tasa de interés.

¿Qué otras medidas están tomando para bajar la tasa?

Hemos encontrado una fórmula efectiva, que es mediante el proyecto Mivivienda Verde, a través de fondos del exterior que están destinados para subsidiar proyectos ecológicos. Estos permitirán que los bancos apliquen una tasa de interés muy baja. A la fecha hay dos bancos que se han comprometido a trasladar al público una tasa de interés de 6.99%. Son Interbank y Banco de Crédito y, por supuesto, esto también está abierto a cualquier otro banco.

¿Cuánto, adicionalmente, va a costar elaborar un departamento de Mivivienda Verde?

Muy poco, 3% o 4% más del valor de la vivienda porque estamos hablando de sistemas que ya existen. Hay caños ahorradores de agua, inodoros ahorradores de agua, sistema LED de iluminación en el mercado. Y como un constructor lo puede adquirir a un buen precio, el costo por construcción de una vivienda no va a ser mayor.

¿Qué impacto tendrán estos sistemas ecológicos en el pago de luz y agua?

Será un impacto positivo. Van a pagar entre 20% y 30% menos en su cuenta de luz y agua. Además, por supuesto que cuidamos el medio ambiente, porque ya no se van a desperdiciar las aguas grises, que son agua que soltamos por las duchas o lavatorios, sino que estas se van a filtrar y se van a reusar.

Anunció un bono para alquiler de parejas. ¿Cómo se encuentra este proyecto?

Esperamos sacar este programa a mediados de año. Se necesita una ley que estoy seguro de que en el Congreso la apoyarán. En el Perú, el Estado tiene que ayudar a los peruanos a que tengan una solución habitacional, pero no todos pueden o están en condiciones de ser propietarios. Por ejemplo, a un profesional que recién sale de la universidad se le hace muy difícil que pueda poner una cuota inicial para su departamento, es una persona que recién empieza, por lo tanto no ha tenido oportunidad de ahorrar. El programa recién lo estamos estructurando, pero la idea es entregar un subsidio por cuatro o cinco años para colaborar con el pago de aproximadamente un tercio del alquiler de vivienda de una pareja, independientemente de si son heterosexuales, homosexuales o simplemente amigos.

¿Cómo es que usted garantiza que luego del subsidio ellos optarán por la decisión de comprar una casa?

Lo que vamos a hacer es darles una oportunidad y si la utilizan, perfecto; si no, les habremos dado solo una solución habitacional por un plazo de cinco años.

¿Para quiénes estaría dirigido este programa?

Estamos pensando que sea para personas de hasta 29 o 30 años. Ahora, tengo que señalar que no estamos cerrando la opción de ampliar esto a otros sectores de la sociedad. Estamos evaluando aplicar este subsidio para madres solteras. No nos cerramos, vamos a empezar con este grupo y evaluando cómo vaya, lo ampliaremos.

¿Cuáles serán los requisitos?

Para aplicar a este programa van a tener que firmar primero un contrato formal de alquiler. En segundo lugar, tendrán que pagar todos sus impuestos. Tercero, los pagos van a tener que ser bancarizados. Por su parte, las personas dueñas del inmueble en alquiler tendrán que abrir una cuenta a su nombre donde el Estado les depositará el subsidio luego de que el arrendador haya depositado el 70% del alquiler mensual.

Adicionalmente, ¿hay otro programa en Mivivienda que se esté elaborando?

Sí, vamos a crear un programa qué se llama “Saca Provecho a tu Techo”. Es decir, es un programa que promueve diversificación urbana por el cual vamos a facilitar a las familias que puedan construir un segundo piso en sus casas. Esto es muy factible, sobre todo en barrios de clase media y clase media baja. Bastará con la firma de un ingeniero colegiado y con una carta adjunta al municipio para la licencia de construcción y poder solicitar el bono.

¿Por qué cree que la ciudadanía tiene la sensación de que la reconstrucción del norte no se está ejecutando?

Por dos razones: primero, el fenómeno El Niño afectó a 13 regiones del país. Nunca vi un fenómeno tan extendido en términos de daños hechos. En segundo lugar, y lo digo quizá como una autocrítica, el partido de gobierno se demoró algunos meses de más en la elaboración del plan.

DATOS



- Carlos Bruce es un empresario y político peruano. Ha sido elegido congresista en tres periodos consecutivos (2006-2011, 2011-2016 y 2016-2021).



- Asimismo, durante el gobierno de Alejandro Toledo Manrique fue ministro de la Presidencia (2001-2002) y ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2002-2005).



- Finalmente, en setiembre del año pasado fue designado nuevamente como titular de este sector por el presidente Pedro Pablo Kuczynski.